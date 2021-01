Sky Sports: Hege Riise blir vikarsjef for Englands fotballkvinner

NTB

Hege Riise overtar de engelske fotballkvinnene på midlertidig basis etter at Phil Neville ga seg, melder Sky Sports. Hun kan bli OL-trener for Storbritannia.

Ifølge den britiske sportskanalen vil ansettelsen av Riise (51) bli kunngjort i løpet av de neste 48 timene.

Riise gikk av som hovedtrener for LSK Kvinner i desember etter flere suksessrike år. Hun gikk da over til en rolle som utviklingssjef i klubben. Mandag skrev BBC at hun er blant favorittene til å ta over Nevilles jobb på kort sikt.

Den nederlandske stjernetreneren Sarina Wiegman er allerede ansatt som England-sjef fra september i år, og hun leder dermed laget i EM neste år. Men det kan ligge et sommer-OL i Tokyo i potten for Riise. Det er sannsynlig at den påtroppende engelske landslagssjefen vil lede Storbritannias OL-lag.

Hege Riise har ikke besvart NTBs henvendelser om den påståtte England-ansettelsen. Til VG sier LSK Kvinners styreleder Anders Melheim følgende:

– England er interessert, og det har jeg vært klar over en stund. Jeg har hele tiden vært støttende til Hege, og vi har avventet å gjøre noe videre til Hege selv har hatt sine nødvendige diskusjoner med England.

Riise har fra før erfaring som U23-trener for Norge og som assistenttrener for Pia Sundhage da hun var USA-sjef. Som spiller ble hun blant annet verdensmester (1995) og olympisk mester (2000) med Norge.

Englands fotballforbund (FA) kunngjorde mandag at Neville gir seg som landslagssjef med umiddelbar virkning. Han ble samme dag presentert som hovedtrener i MLS-klubben Inter Miami, som eies av hans tidligere lagkamerat i Manchester United, David Beckham.