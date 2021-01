Fossesholm tok sitt første senior-gull i NM

NTB

Helene Marie Fossesholm (19) viste gryende VM-form med NM-seieren på 10-kilometeren i fri teknikk i Granåsen tirsdag.

19-åringen gleder seg stort til å returnere til verdenscupen i Lahti og Falun, og ikke minst til VM-dagene i Oberstdorf, men noe resultatmål vil hun ikke ut med offentlig på dette stadiet.

– Det har jeg ikke tenkt over, men det er klart at jeg har ambisjoner om å kjempe der oppe. Jeg reiser ikke til VM og er fornøyd med å ha kommet dit. Da hadde det vært dumt å ta meg ut. Jeg reiser dit for å prøve å bite fra meg det jeg kan, sier Fossesholm til NTB.

19-åringen ble den første junioren på kvinnesiden til å ta et NM-gull som senior siden Therese Johaug tok sitt første NM-gull som 18-åring på tremila i Nybygda i 2007. Det skjedde kort tid etter at hun ble verdensmester på distansen i Sapporo.

Nettopp Johaug var ikke med i tirsdagens løp, og det gjorde at Fossesholm ikke akkurat tok av i målområdet etter seieren.

Hun var fullt ut klar over at det neppe hadde blitt seier med Johaug på startstrek.

Ikke peiling

Uansett kan man ikke forlange mer enn at man slår dem som stiller opp, og det hadde Helene Marie Fossesholm ingen problemer med. Hun gikk sitt beste NM-renn under Granåsen-dagene.

– Jeg har ikke peiling på hvor bra dette hadde vært i et verdenscuprenn. Det er det ingen vits i å reflektere noe over. Therese og Heidi (Weng) var heller ikke med. Jeg går for å gå raskest mulig fra start til mål, og da må jeg tenke på hva jeg skal gjøre for å få til det. Jeg hadde ikke stått øverst om Therese hadde vært med, men uavhengig av det er jeg fornøyd med løpet, for jeg fikk en god følelse, forteller Fossesholm.

Hun var i særklasse best i Granåsen. Ned til Ragnhild Haga på sølvplass var det 31,1 sekunder. Kathrine Harsem på 3.-plassen ble hektet av med 47,3 sekunder.

I siste liten

– Heldigvis har disse to NM-løpene vist at jeg kan bedre, sier Haga, som gikk et av sine aller beste renn på en stund.

Hun meldte seg for alvor på i kampen om en plass i VM-troppen og kan fort få gå distansen hun ble olympisk mester på for tre år siden.

Norge kan stille med fem løpere på 10-kilometeren i VM ettersom Therese Johaug er tittelforsvarer.

Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm er også sikre på det laget. Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng blir fort de to siste norske på startstrek.