Skilegenden Vladimir Smirnov mener Johaugs dominans snart står for fall

En av langrennssportens storkanoner på 1980- og 90-tallet mener den norske dominansen også vil fortsette under VM i Oberstdorf i februar. Men så vil svenske skistjerner sette de norske i skyggen.

– De kommer til å ta over etter Johaug. Hun vil til slutt gi seg. Akkurat nå er hun en av de sterkeste, men Frida viste til og med i Holmenkollen i 2020 at hun kan beseire nordmennene. Men det blir sikkert flere konkurranser der svenskene kan utfordre Johaug, sier Smirnov til Expressen.

56-åringen fra Kasakhstan regnes som en av verdens beste langrennsløpere gjennom tidene. Da han var aktiv tapetserte han nærmest premiepallene og ga sine norske konkurrenter kamp om medaljene.

Gullgrossisten fra Kasakhstan



Smirnov vant blant annet OL-gull på 50 kilometer i 1994, sølv på 30 kilometer i OL i 1988 og 10 kilometer og 15 kilometer under OL i 1994 og bronse på 15 kilometer under OL i 1988.

Smirnov vant også VM-gull på 30 kilometer i 1989, samt gull på 30 kilometer, 15 kilometer og 10 kilometer i 1995 – og VM-sølv på 15 kilometer og 10 kilometer i 1993, samt bronse på 30 kilometer i samme mesterskap.

Smirnov flyttet til Sverige mens han fortsatt var aktiv. Derfor følger han svensk langrenn med spesielt stor interesse.

– De tre er helt suverene

– Jeg synes de svenske jentene har klart seg utrolig bra. Frida Karlsson, Linn Svahn og Ebba Andersson. De tre er helt suverene. Jeg tror de vil være på topp i årene som kommer. De er så unge, sultne og målbevisste. De kan bli så gode de vil, mener Smirnov.

Han ble ofte kalt «Bjørnen fra Kasakhstan», og sørget for uforglemmelige øyeblikk på direktesendt TV. Etter at skikarrieren var over har han hatt en rekke ledende posisjoner innen idretten.

– Tiden hans er over



Men når det gjelder prestasjonene innen svensk herrelangrenn er han mer pessimistisk, og tviler på svenske VM-medaljer.

– Jeg tror det ikke er noe stort potensiale der. Sprintkonkurransene er ok, men ikke langdistanse. Halfvarsson var ganske god for noen år siden, men akkurat nå er tiden hans også over. Vi må investere og satse på de unge, oppfordrer den legendariske milslukeren.

Smirnov vant verdenscupen sammenlagt i 1991 og 1994 og har 30 enkeltseirer i verdenscupen. I 1994 ble han sammen med Ljubov Jegorova og Espen Bredesen tildelt Holmenkollmedaljen.