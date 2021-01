Johaug har snudd – melder seg uaktuell for VM-distanse

Therese Johaug etter å ha vunnet kvinner skiathlon under NM på ski i Granåsen søndag. Foto: Geir Olsen / NTB.

NTB

For ett år siden sa Therese Johaug at hun kunne være aktuell for lagsprinten under årets ski-VM i Oberstdorf. Slik tenker hun ikke lenger.