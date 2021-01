NFL: Reserven ble Chiefs-helt da superstjernen Mahomes ble skadd

Etter en karriere for det meste tilbrakt i skyggen av andre fikk Kansas City Chiefs-reserven Chad Henne (4) en sjelden dag i sola da han kom inn for superstjernen Patrick Mahomes og førte tittelforsvareren til semifinale i sluttspillet. Foto: Charlie Riedel, AP / NTB

NTB

Tittelforsvarer Kansas City Chiefs tok seg til semifinale i NFL-sluttspillet selv om superstjernen Patrick Mahomes måtte ut med hjernerystelse.

Hans 35-årige reserve Chad Henne viste mental styrke ved å riste av seg en stygg feilpasning og bidra med avgjørende løp og pasninger i pressede situasjoner da Chiefs halte i land 22-17-seier over Cleveland Browns.

Etter kampen lanserte Mahomes emneknaggen #HenneThingIsPossible , som tok av på sosiale medier.

Mahomes, som allerede slet med en vond fot, ble taklet hardt midtveis i 3. periode og var ustø da han ble hjulpet på beina. Han kom ikke på banen igjen, og Browns øynet håp om å vende kampen etter å ha blitt utspilt i første halvdel og ligget under 3-19.

Henne kastet en pasning til motspiller som ga Browns ballen med åtte minutter igjen og fem poeng å hente inn, men Chiefs-forsvaret sto opp og stoppet motstanderen, godt hjulpet av 17.000 sosialt distanserte, men høylytte tilhengere på Arrowhead Stadium.

Henne og angrepet måtte flytte ballen for å hindre at Browns og deres quarterback Baker Mayfield fikk den igjen, og han sto opp med et fryktløst løp på 14 yards og deretter en presis pasning til stjernemottaker Tyreek Hill.

Sto opp

– Vi er ett lag, med én hjerterytme, og når en av oss får problemer står alle de andre opp for hverandre, sa Chiefs-forsvareren Tyrann Mathieu.

Seieren betyr at Chiefs for tredje år på rad spiller hjemme i semifinalen. Motstander blir Buffalo Bills, som lørdag vant 17-3 over Baltimore Ravens på sin forblåste hjemmebane.

Ravens-quarterback Lamar Jackson ble som Mahomes taklet hardt og måtte ut med hjernerystelse, men hans lag greide ikke å riste av seg det tilbakeslaget.

Rodgers-show

Jackson er i likhet med Mahomes blant ligaens unge stjernequarterbacker. Det er også Josh Allen, som førte Bills til semifinale. Lørdag tok også Aaron Rodgers (37) seg dit da hans Green Bay Packers slo Los Angeles Rams 32-18.

Rodgers er en quarterbackstjerne av den gamle skolen, men han virket inspirert av Jackson og Mahomes da han på spektakulært vis sendte en motspiller på rumpa med en pasningsfinte og løp inn et touchdown.

I semifinalen møter han Drew Brees (42) eller Tom Brady (43), to av de andre legendene som har ført sine lag (New Orleans Saints og Tampa Bay Buccaneers) til kvartfinale.