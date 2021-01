Messi så rødt i cupnederlag – Athletic Bilbao ble mestre

NTB

Athletic Bilbao slo Barcelona etter ekstraomganger i den spanske supercupfinalen. Lionel Messi fikk sitt første røde kort for klubben i finaletapet.

To mål av Antoine Griezmann var ikke nok for Barcelona. Athletic Bilbao utlignet to ganger, og tidlig i første ekstraomgang satte Inaki Williams inn det som ble vinnermålet med en flott avslutning fra kanten av 16-meteren.

Athletic Bilbaos to andre mål ble scoret av Oscar de Marcos og Asier Villalibre.

Lionel Messi fikk like før slutt rødt kort etter å ha revet ned en motspiller i et siste forsøk på utligning. Det var Messis første røde kort for katalanerne på 753 kamper. Fra før har Messi blitt utvist ved to anledninger for Argentinas landslag (2005 og 2019).

Situasjonen ble sett på av VAR før Barcelonas nummer 10 måtte tusle av banen.

Barcelona kom til kampen med en rekke på ni kamper uten tap. Et trofé kunne hjulpet ytterligere på stemningen i laget for manager Ronald Koeman og co.

– Det er ikke et steg tilbake. Å vinne titler hjelper alltid for å vise at man er på rett vei, men det er bare én kamp. Det er supercupen, og vi skal vise de neste kampene at vi er på rett vei, sa Koeman.