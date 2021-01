Northug-støttespiller mistet livet under skitur

Tomas Northug fra Strindheim Idrettslag holdt søndag formiddag tale for å minnes klubblegenden og bautaen i Strindheim Ole Thonstad som døde på skitur i Granåsen lørdag Foto: Geir Olsen / NTB

Ole Thonstad (68) var en del av Petter Northugs sportslige apparat da den tidligere langrennsstjernen stod utenfor landslaget. Lørdag døde Thonstad under en skitur.

Under søndagens NM-renn i Granåsen ble Thonstad hedret. Strindheim-profilen døde på en skitur lørdag, 68 år gammel.

Thonstad var en sentral skikkelse i skimiljøet i Strindheim, og har blant sittet i styret i klubben over mange år.

– Vi fikk en veldig trist melding i går kveld. En bauta i Strindheim, Ole Thonstad døde på skitur i går. Skifamilien er ikke større enn at vi alle er berørt av dette og spesielt alle de som er her fra Strindheim, skriver Arne Otto Vedvik, leder for organisasjonskomiteen til NM i Granåsen i en uttalelse, ifølge Dagbladet.

Ole Thonstad var en viktig støttespiller for Northug.

Thonstad var en av Petter Northugs støttespillere da sistnevnte stod utenfor det norske skilandslaget. I en post på Facebook hylles Thosntad av Northug.

«Takk for alt du har betydd for meg opp gjennom hele karrieren Ole Thonstad (68) var sportslige leder i Strindheim og en del av det sportslige apparatet mitt i Team Northug. I går døde han under skitur. Mine tanker går til familien til Ole», skriver Northug.

Under søndagens NM-renn gikk Strindheims utøvere med sørgebånd.

Petter Northugs bror, Tomas, hedret Thonstad over speakeranlegget i Granåsen.

– Du var en stor ressurs for skiklubben Strindheim og Sør-Trøndelag skikrets. Du viste respekt for alle - uansett posisjon. Våre tanker går til familien. Vi takker deg for alt du gjorde, sa Northug, ifølge Dagbladet.