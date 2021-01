Aleksander Aamodt Kilde ute med korsbåndsskade – alpinsesongen er over

Aleksander Aamodt Kilde er ute med kneskade etter et fall på trening. Foto: Marco Tacca / AP / NTB

NTB

Aleksander Aamodt Kilde har fått påvist skade i fremre korsbånd etter et fall på trening. Norges alpinlandslag er rammet av flere kneskader den siste tiden.

Skaden i høyre kne skjedde da Kilde trente i østerrikske Hinterreit lørdag. Noen timer senere viste en sjekk på sykehuset at korsbåndet er røket.

– Det var som jeg fryktet, men som jeg ikke håpet på. Jeg er i veldig gode hender og har mange rundt meg med god erfaring, så dette skal gå bra. Det er ekstra kjedelig når jeg er i min livs form, men jeg skal komme sterkt tilbake, sier Kilde i en pressemelding.

En operasjon i kneet vil bli gjort i løpet av kort tid.

– Aleksander var uheldig og fikk en vridning av høyre kneet under trening i dag. Etter nærmere undersøkelse har vi konstatert en fremre korsbåndskade, sier landslagslege Marc Strauss.

Det var den østerrikske TV-kanalen ORF som først rapporterte om Kildes fall og at det var risiko for at han hadde pådratt seg en alvorlig skade.

Alpinlandslaget er allerede hardt rammet av skader. I forrige uke pådro både Lucas Braathen og Atle Lie McGrath seg kneskader i et storslalåmrenn i Adelboden. For alpinkometen Braathen er sesongen over.

Neste måned er det VM i alpint i italienske Cortina d'Ampezzo. Der ville Kilde vært en av gullkandidatene i fartsdisiplinene utfor og super-G.