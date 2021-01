Fiaskostafett for Norge etter to strafferunder og 15 ekstraskudd

Tiril Eckhoff sprakk på stående og måtte ut i to strafferunder under stafetten lørdag. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB. Les mer Lukk

NTB

Flere bomskudd på de to første etappene og to strafferunder for Tiril Eckhoff ødela for Norge i kvinnestafetten i skiskyting lørdag. De norske ble nummer sju.