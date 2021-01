Slik blir eliteserieklubbenes sesongoppkjøring

NTB

Koronapandemien skaper usikkerhet, men eliteserieklubbene i fotball har spikret treningskampene som skal brukes til å spisse formen inn mot 2021-sesongen.

Startskuddet for årets eliteseriesesong går mandag 5. april, forutsatt at koronaviruset tillater det. Det er 2. påskedag.

Norges Fotballforbund har varslet at kampoppsettet slippes onsdag 20. januar.

I klubbene pågår planleggingen av sesongoppkjøringen for fullt, til tross for usikkerheten koronasituasjonen skaper. En rekke treningskamper er plottet inn hos de fleste.

Molde avventer

For Molde er situasjonen noe ulik enn for de andre. Romsdalingene skal i februar spille to 16-delsfinaler i europaligaen mot tyske Hoffenheim.

Det første oppgjøret spilles i Molde 18. februar, men det andre går i Tyskland sju dager deretter.

Hos forrige sesongs sølvvinner i eliteserien får NTB opplyst at man inntil videre ikke har plottet inn mer enn én treningskamp etter Hoffenheim-dobbelen. Skulle det bli europaligaexit mot det tyske laget, vil det samtidig bli plottet inn flere treningskamper den siste drøye måneden før seriestarten.

Regjerende ligamester Bodø/Glimt har berammet åtte treningskamper. Den siste, mot Tromsø, går kun en drøy uke før serieåpningen.

Ingen utenlands

Normalt reiser eliteserieklubbene på treningsleir til varmere strøk foran sesongen. Slik blir det ikke denne gangen.

Norsk Toppfotball har avlyst den felles treningsleiren som holdes i spanske Marbella årlig.

– Det er naturlig med den smittesituasjonen vi har i Norge og sterke anbefalinger fra myndighetene med minst mulig reiseaktivitet at man planlegger for treningsleirer i Norge. Så kan jo situasjonen endre seg. Dette er det naturligvis hver enkelt klubb som bestemmer, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball, til NTB.

Lillestrøm og Tromsø er tilbake i eliteserien i 2021-sesongen. Mjøndalen berget plassen på øverste nivå etter å ha slått Sogndal i den avgjørende kvalifiseringsduellen få dager før jul.

Oversikten under viser treningskampene som er berammet for de ulike eliteserieklubbene fram mot seriestarten.

Bodø/Glimt:

5/2: Molde – Bodø/Glimt, 12/2: Brann – Bodø/Glimt, 19/2: Odd – Bodø/Glimt (Oslo), 26/2: Bodø/Glimt – Kristiansund, 5/3: Bodø/Glimt – Vålerenga, 12/3: Bodø/Glimt – Rosenborg, 21/3: Haugesund – Bodø/Glimt, 28/3: Bodø/Glimt – Tromsø.

Brann:

27/1: Brann – Sotra (Vestlandshallen), 3/2: Brann – Øygarden (Vestlandshallen), 12/2: Brann – Bodø/Glimt (Vestlandshallen), 6/3: Viking – Brann, 12/3: Brann – Kristiansund (Varden Amfi), 20/3: Sogndal – Brann, 28/3: Åsane – Brann.

Haugesund:

13/2: Haugesund – Bryne, 19/2: Sandnes Ulf – Haugesund, 26/2: Start – Haugesund, 6/3: Haugesund – Åsane, 13/3: Haugesund – Brann (ikke bekreftet), 21/3: Haugesund – Bodø/Glimt, 29/3: Viking – Haugesund.

Kristiansund:

14/2: Rosenborg – Kristiansund (Kyrksæterøra), 20/2: Kristiansund – Ranheim, 26/2: Bodø/Glimt – Kristiansund, 5/3: Molde – Kristiansund, 12/3: Brann – Kristiansund (Varden Amfi), 20/3: Kristiansund – Tromsø, 2'7/3: Kristiansund – Aalesund.

Lillestrøm:

5/2: Lillestrøm – Raufoss, 12/2: Lillestrøm – Ull/Kisa, 19/2: Lillestrøm – Tromsø, 26/2: Sarpsborg – Lillestrøm (Østfoldhallen), 5/3: Lillestrøm – Stabæk, 13/3: Lillestrøm – Fredrikstad, 20/3: Lillestrøm – Odd, 29/3; Lillestrøm – motstander ikke klar.

Mjøndalen:

5/2: Fredrikstad – Mjøndalen (Østfoldhallen, kan bli flyttet til 6/2 eller 7/2), 13/2: Mjøndalen – Sandefjord, 20/2: Mjøndalen – Ham Kam, 26/2: Odd – Mjøndalen, 6/3: Mjøndalen – Start, 13/3: Mjøndalen – Sarpsborg 08, 19/3: Mjøndalen – Ull/Kisa (mulig 20/3), 28/3 Mjøndalen – motstander ikke klar.

Molde:

28/1: Molde – Brattvåg, 5/2: Molde – Bodø/Glimt, 11/2: Molde – Rosenborg, 5/3: Molde – Kristiansund.

Odd:

5/2: Odd – Jerv, 12/2: Odd – Sandefjord, 19/2: Odd – Bodø/Glimt (Oslo), 26/2: Odd – Mjøndalen, 6/3: Rosenborg – Odd (Abrahallen), 13/3: Odd – Strømsgodset, 20/3: Lillestrøm – Odd (LSK-hallen), 27/3: Odd – Stabæk.

Rosenborg:

6/2: Rosenborg – Ranheim (Frøya), 11/2: Molde – Rosenborg, 14/2: Rosenborg – Kristiansund (Kyrksæterøra), 20/2: Stjørdals-Blink – Rosenborg, 25/2: Raufoss – Rosenborg, 6/3: Rosenborg – Odd (Abrahallen), 12/3: Bodø/Glimt – Rosenborg.

Sandefjord:

6/2: Sandefjord – Fram, 13/2: Odd – Sandefjord, 19/2: Fredrikstad – Sandefjord, 6/3: Sandefjord – Grorud, 13/3: Stabæk – Sandefjord, 20/3: Sandefjord – Strømsgodset, 27/3: Start – Sandefjord.

Sarpsborg 08:

12/2: Fredrikstad – Sarpsborg 08 (Østfoldhallen), 20/2: Sarpsborg 08 – KFUM Oslo (Østfoldhallen), 26/2: Sarpsborg 08 – Lillestrøm (Østfoldhallen), 6/3: Sarpsborg 08 – Strømsgodset, 9/3: Vålerenga – Sarpsborg 08, 13/3: Mjøndalen – Sarpsborg 08, 14/3: Sarpsborg 08 – Moss, 20/3: Sarpsborg 08 – Stabæk, 28/3: Motstander ikke klar.

Stabæk:

19/2: Raufoss – Stabæk, 27/2: Strømmen – Stabæk, 5/3: Lillestrøm – Stabæk (LSK-hallen), 13/3: Stabæk – Sandefjord, 20/3: Sarpsborg 08 – Stabæk, 27/3: Odd – Stabæk.

Strømsgodset:

11/2: Strømsgodset – Asker, 19/2: Vålerenga – Strømsgodset, 26/2: Strømsgodset – HamKam, 6/3: Strømsgodset – Sarpsborg 08, 13/3: Odd – Strømsgodset, 20/3: Sandefjord – Strømsgodset, 26/3: Strømsgodset – Fredrikstad.

Tromsø:

5/2: Vålerenga – Tromsø, 19/2: Lillestrøm – Tromsø (LSK-hallen), 12/3: Viking – Tromsø, 20/3: Kristiansund – Tromsø, 28/3: Bodø/Glimt – Tromsø.

Viking:

13/2: Viking – Åsane, 6/3: Viking – Brann, 12/3: Viking – Tromsø, 20/3: Start – Viking, 29/3: Viking – Haugesund. Deter også planlagt kamper mot Sandnes Ulf og Bryne i februar.

Vålerenga:

5/2: Vålerenga – Tromsø, 12/2: Vålerenga – Sogndal, 19/2: Vålerenga – Strømsgodset, 5/3: Bodø/Glimt – Vålerenga, 9/3; Vålerenga – Sarpsborg 08, 12/3: Raufoss – Vålerenga, 19/3: Vålerenga – KFUM Oslo, 26/3: Vålerenga – IFK Göteborg.