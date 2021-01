Tandrevold etter kollapsen: – Jeg fikk hjerteflimmer

Ingrid Landmark Tandrevold måtte bryte torsdagens verdenscupsprint i Oberhof. Noen timer etter kollapsen sier hun at hun fikk hjerteflimmer.

– Jeg fikk hjerteflimmer på vei ut av matta etter siste skyting og følte meg veldig uvel. Jeg mistet all energien i kroppen egentlig, sier Tandrevold til NRK torsdag kveld.

Overfor kanalen forteller 24-åringen at det samme skjedde i Oberhof for fire år siden.

– Jeg kjente igjen symptomene umiddelbart. Det har skjedd en gang før, og det var faktisk her i Oberhof i 2017, røper Tandrevold.

Dette er første gang hun forteller om hjerteflimmeret som oppstod i 2017, ifølge NRK.

Hjerteundersøkelse

Torsdag kveld føler Tandrevold seg i bedre form.

De lite hyggelige TV-bildene viste Fossum-løperen ligge i snøen i den tyske skimetropolen omringet av lagledere.

Landslagsprofilen skjøt fullt på sin liggende skyting, men måtte tåle en bom på den stående. Ut fra andre skyting lå Tandrevold på en sterk niendeplass.

Etter torsdagens renn har Tandrevold vært til hjerteundersøkelse i Tyskland, og alt ser helt normalt ut.

Valgte åpenhet

– Jeg er selvfølgelig veldig lei meg, mest fordi jeg hadde et veldig godt løp på gang og følte at jeg var tilbake i verdenstoppen, men også fordi man blir litt usikker og urolig når man opplever noe sånt. Jeg vet at det riktige var å stå av løpet, og at man alltid skal sette helsa først. Nå føler jeg meg helt fin, og jeg kommer sterkere tilbake, sier Tandrevold i en pressemelding fra Norges Skiskytterforbund.

– Til slutt vil jeg si at jeg var litt usikker på om jeg skulle fortelle dette, fordi jeg ikke ønsker at det skal være hovedfokus framover. Jeg er veldig trygg på at jeg har et godt helseteam i ryggen og at vi tar gode valg sammen, så nå vil jeg bare se framover, sier 24-åringen videre.

Skiskytterforbundet skriver at ingen ytterligere kommentarer rundt hendelsen vil gis på dette tidspunkt.

Tiril Eckhoff vant torsdagens sprint i Oberhof.