Internasjonale skirenn i Norge trenger karanteneunntak – kan få svar over helgen

NTB

Rundt 30 internasjonale skirenn i Norge i mars er i fare som følge av gjeldende norske smittevernregler. Helsemyndighetene vurderer om det kan gis unntak.

– Det er allerede gitt en del unntak til toppidretten. Det er smittesituasjonen vi vil være i framover, og om de nye variantene av viruset etablerer seg i Norge, som vil være avgjørende for muligheten til å fortsette med den typen unntak, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Han sier at råd til myndighetene kan komme raskt.

– Vi jobber med å se på toppidretten samlet. Vi driver med den endelige planleggingen av dette og vil gi våre råd til regjeringen. De vil komme på et egnet tidspunkt, sier Guldvog.

– Sannsynligvis blir dette blant rådene som kommer mandag, uten at jeg vil binde regjeringen i hva de velger å beslutte på ulike tidspunkt.

Skipresident Erik Røste sa til NTB i forrige uke at det må endringer til i smittevernprotollen for at rennene kan gå som planlagt. Skiforbundet har protokoller inne hos myndighetene og har en god dialog med dem.

Røste håper på unntak

Åge Skinstad er medlem i verdenscupkomiteen i langrenn til FIS. Det internasjonale skiforbundet venter i spenning på en avklaring rundt karantenebestemmelsene.

– Vi er avhengig av at regjeringen løser opp karantenereglene. Det må gis unntak. Det har vært gjort før, og er også mulig å gjøre igjen. Det er få som er testet mer enn langrennsløperne i de siste ukene, opp mot hver tredje dag. Vi håper at det blir gitt unntak, og da kan vi arrangere langrenn i Holmenkollen og Lillehammer, sier Skinstad til NTB.

Slik situasjonen er i dag kreves det sju dagers karantene ved innreise hvis man kan vise til en negativ koronatest. Det vil si at løpere som går avslutningsdistansene under ski-VM i Oberstdorf helgen før Holmenkollen ikke vil rekke tremila eller femmila i Kollen med dagens regler.

Lytter til kommunene

Guldvog understreker at smittesituasjonen kan endre seg, men at man vil prøve å gi en foreløpig avklaring snart.

– I utgangspunktet ønsker vi at vi skal kunne ha slike arrangementer, gitt at det er lav nok smitteforekomst og kommunene er i stand til å håndtere smitte som måtte oppstå løpende. Tilbakemeldingene vi får fra kommunene blir helt avgjørende, sier han.

– Om det blir dramatisk smittespredning i en kommune hvor det er planlagt arrangement så kan det bli nødvendig å avlyse på veldig kort varsel, men vi ønsker å gi så god planleggingshorisont som mulig. Derfor er det viktig å treffe noen mer generelle betraktninger på et tidlig tidspunkt.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at Norge vil være midt inne i smittebølge tre i februar-mars måned.

– Dette er problemstillinger vi jobber fortløpende med. Hvilke endringer eller justeringer som vil komme i ukene framover er for tidlig å si. Det avhenger av smittesituasjonen både i Norge og utlandet samt hvor godt karantenesystemene fungerer, sier Nakstad til NTB,

I tillegg til rennene som allerede er lagt til Norge har Lillehammer søknader inne om å få arrangerte deler av verdenscuprennene i Beijing som ble avlyst.

Dette er rennene som skal arrangeres i Norge:

Alpint i Kvitfjell (2):

6/3: Utfor menn

7/3: Super-G menn

Langrenn i Holmenkollen (4):

12/3: Sprint klassisk kvinner og menn

13/3: 30 km fri teknikk menn

14/3: 50 km fri teknikk menn

Hopp i Holmenkollen (5):

12/3: Kvalifisering menn

13/3: Lagkonkurranse menn, kvalifisering kvinner

14/3: Kvinner og menn

Lillehammer (4):

15/3: Kvalifisering kvinner og menn

16/3: Kvinner og menn

Trondheim (4):

17/3: Kvalifisering kvinner og menn

18/3: Kvinner og menn

Vikersund (3):

19/3: Kvalifisering menn

20/3: Lagkonkurranse

21/3: Menn

Kombinert i Holmenkollen (2):

13/3: Kombinert menn

14/3: Kombinert menn

Skiskyting i Holmenkollen (6):

18/3: Sprint kvinner

19/3: Sprint menn

20/3: Jaktstart kvinner og menn

21/3: Fellesstart kvinner og menn.