Lukaku ordnet byderby i cupens kvartfinale

NTB

Romelu Lukaku ble byttet inn i 2. omgang og scoret vinnermålet rett før slutt i ekstraomgangene da Inter slo Fiorentina 2-1 borte i den italienske cupen.

Da det gikk mot straffeavgjørelse i Firenze nikket Lukaku inn vinnermålet på innlegg fra Nicolò Barella, som også var innbytter.

Dermed blir det byderby mot Milan i kvartfinalen. Jens Petter Hauge og hans lagkamerater slo ut Torino tirsdag etter straffesparkkonkurranse.

Arturo Vidal ga Inter 1-0-ledelse med sitt første mål siden han kom til klubben i september. Han scoret fra 11-metersmerket etter at de VAR-ansvarlige konkluderte med at keeper Pietro Terracciano felte Alexis Sánchez.

Storkamp

Christian Kouame utlignet for Fiorentina, men det var gjestene som sikret avansement. Dermed blir det Milano-derby i kvartfinalen siste uka i januar.

– V snakker ikke om Milan-kampen ennå, men vi er glade for å ha vunnet over et sterkt lag med en stor trener (Cesare Prandelli), sa Lukaku.

Tittelforsvarer Napoli og seriemester Juventus tok seg også videre onsdag, men begge måtte slite. Juventus måtte ha ekstraomganger for å slå Genoa 3-2.

Stor dag

Svenske Dejan Kulusevski ga Juventus ledelsen og la opp til Alvaro Moratas 2-0-mål, men Genoa kom tilbake og utlignet. Hamza Rafias scoring i slutten av første ekstraomgang ble avgjørende.

– Søndag spilte jeg i Serie C med U23-laget, i dag sendte jeg Juve videre i cupen, sa Rafia, som ble matchvinner i debuten. Han kom inn i det 77. minutt.

Napoli vant med samme sifre over Empoli fra Serie B, men i ordinær tid. Andrea Petagna ble matchvinner et snaut kvarter før slutt.