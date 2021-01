Lukasjenko presset ishockeyen i kritisert VM-møte: – Alt henger på dere

NTB

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko maner IIHF til å stå imot et «urettferdig press» og la landet få arrangere elite-VM i ishockey som planlagt.

Mandag tok Lukasjenko imot president René Fasel i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) til et møte i Minsk. Der var årets VM på agendaen.

– Om dere lykkes med å stå imot det urettferdige presset, kommer vi til å arrangere VM. Alt henger på dere, sa Lukasjenko til Fasel, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Den hviterussiske presidenten er svært omstridt. Tidlig i koronapandemien uttalte han at viruset kunne nedkjempes med blant annet å spille ishockey, drikke vodka og gå i badstue.

Det har i tillegg vært mye uro i landet det siste halvåret. Opposisjonen anklager Lukasjenko for at valget i august var rigget.

Vil flytte kamper

Møtet mellom Lukasjenko og Fasel mandag blir kritisert fra ulike hold, deriblant en hviterussisk idrettsstiftelse ledet av den tidligere svømmestjernen Aljaksandra Herasimenja.

Stadig flere tar til orde for at IIHF bør droppe Hviterussland som delarrangør for VM. Norges ishockeypresident Tage Pettersen er blant dem.

– Vi har tatt flere initiativ overfor det internasjonale samfunnet, sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner, hvor vi har vært tydelige på at vi ønsker at IIHF skal planlegge et mesterskap utenfor Minsk, sa Pettersen til VG i november.

Norge spiller i Latvia

Nylig ble Fasel sitert på at IIHF har startet samtaler med nasjonale forbund som kan ta på seg et VM på kort tid. En endelig avgjørelse vil komme i løpet av de neste ukene.

Årets VM går i perioden 21. mai til 6. juni. Latvia skal også arrangere kamper i mesterskapet.

Norge gjør unna gruppespillet i Riga. Det norske laget skal møte Canada, Finland, USA, Tyskland, Latvia, Italia og Kasakhstan.