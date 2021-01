NFL-trener takker nei til fortjenstmedalje fra Trump

Sjeftrener for New England Patriots Bill Belichick er tildelt Medal of Freedom, USAs høyeste sivile utmerkelse. Den takker han nå nei til på grunn av stormingen av Kongressen i forrige uke. Arkivfoto: Ashley Landis / AP / NTB

NTB

Sjeftrener for New England Patriots Bill Belichick er tildelt Medal of Freedom, USAs høyeste sivile utmerkelse. Den takker han nå nei til.