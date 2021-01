PGA avlyser golfmesterskap på Trump-bane

PGA i USA vil ikke bruke Donald Trumps golfbane i Bedminster i New Jersey til å avholde PGA-mesterskapet i 2022. Her er presidenten i sving på eget gress på Trump National Golf Club in Sterling i Virginia. Arkivfoto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

PGA i USA vil ikke bruke Donald Trumps golfbane i Bedminster i New Jersey til å avholde PGA-mesterskapet i 2022.

Kunngjøringen kommer dager etter at tilhengere av president Donald Trump stormet Kongressen i USAs hovedstad.

– Styret i PGA i USA har stemt for å bruke retten til å avslutte avtalen om å spille PGA-mesterskapet for 2022 på Trump Bedminster, skriver president Jim Richardson i PGA i USA i en uttalelse på Twitter.

Den årlige golfturneringen arrangeres av PGA of America som del av PGA-touren. PGA-mesterskapet er den fjerde og siste majorturnering i herregolf hver sesong.

PGA i USA er den siste i rekken av selskaper og organisasjoner som tar avstand fra den amerikanske presidenten i lys av den siste tids hendelser.

– Vi har et flott partnerskap i med PGA of America og er utrolig skuffet over avgjørelsen, sier en talsperson for Trump-organisasjonen, melder ABC News.

– Dette er et brudd på en bindende avtale, og de har ingen rett til å avslutte avtalen, sier talspersonen videre og viser til at Trump-organisasjonen har brukt «mange, mange millioner dollar» for å forberede PGA-mesterskapet neste år.

Trump er en ivrig golfspiller, og Trump-organisasjonen eier og driver 17 golfbaner rundtom i verden.