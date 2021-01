Messi-show da Barcelona tok innpå

Lionel Messi feirer en av sine to scoringer i Barcelonas 4-0-seier over Granada. Foto: José Breton, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lionel Messi og Antoine Griezmann scoret to mål hver i Barcelonas 4-0-seier over Granada. Et blekt Real Madrid-lag avga poeng i Pamplona.