Rune Andersen fikk hedersprisen på idrettsgallaen

Rune Andersen fikk hedersprisen under årets alternative idrettsgalla.

NTB

Antidopingforkjemperen Rune Andersen fikk Årets hederspris under den alternative idrettsgallaen lørdag. Prisen ble delt ut av statsminister Erna Solberg.

Hun leste opp juryens begrunnelse, der han ble beskrevet som den enkeltperson i verden som har betydd mest for det internasjonale arbeidet i kampen mot doping.

Andersen startet som dopingkontrollør på frivillig basis, før han ble ansatt i idrettsforbundet med ansvar for antidopingarbeide. Han var en av nøkkelpersonene i oppbyggingen av Verdens antidopingbyrå (Wada) og Wada-koden.

– For alle som ønsker en ren og rettferdig idrett har du vært en helt og en pioner, for juksemakerne en frykt og en plage, sa Solberg om Andersen, som i høst ble pensjonist. Likevel er han fortsatt involvert i antidopingarbeid.

– Hadde det ikke vært korona så hadde jeg gitt deg en god klem, innledet Andersen sin takketale.

På pallen

– Tusen takk for gode ord og til juryen som har tildelt meg denne prisen. Jeg setter umåtelig stor pris på det og synes at det er veldig flott at antidopingarbeidet blir verdsett. Vi kan si det nå har kommet på pallen, sa han.

– Aller viktigst synes jeg det er at det nå får den anerkjennelsen det bør, og det bør gå til utøvere som velger å konkurrere og trene på den riktige måten, nemlig uten bruk av dopingpreparater, -midler og -metoder. De er de egentlige heltene.

Mye å gjøre

Han sa at prisen gir inspirasjon til å fortsette arbeidet, men understreket at det fortsatt gjenstår mye å gjøre.

Hovedjuryen har bestått av Tore Øvrebø (juryleder), Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Knut Holmann, Ola By Rise og Kjetil André Aamodt.

Komikeren Johan Golden ledet utdelingen uten publikum og under strenge smitteverntiltak i NRKs studio.