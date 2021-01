BA: Brann vil skifte til kunstgress

NTB

Brann er et styrevedtak unna å få lagt kunstgress på stadion i Bergen, ifølge Bergensavisen. Det skaper reaksjoner blant fotballprofiler.

Ifølge Bergensavisen er finansieringen på plass, og det er flertall i styret for å godkjenne planene. For å rekke det til første seriekamp i april, kan det bli et ekstraordinært styremøte.

– Det jeg kan si på nåværende tidspunkt, er at vi i lengre tid har hatt et pågående arbeid der vi har sett på mulighetene og behov for å endre underlaget på Stadion. Dette er blant annet på grunn av at vi har hatt elendige treningsforhold på Nymark i lang tid. Begge gressbanene har blitt forsøkt oppgradert av Bergen kommune, men de har aldri vært dårligere, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen.

De tidligere Brann-spillerne Carl-Erik Torp og Thorstein Helstad er blant dem som reagerer på nyheten. Helstad kaller det skandale.

De seneste årene har flere toppklubber i Norge skiftet til kunstgress. 11 av 16 klubber hadde kunstgress i 2020-sesongen i Eliteserien. Brann, Stabæk, Sandefjord og Haugesund hadde naturgress, mens Rosenborgs stadion har 95 prosent naturgress og resten innsydd kunstgress.

RBK la ut denne meldingen på Twitter etter at Brann-nyheten ble kjent: «Det finnes ingen planer om å bytte til kunstgress på Lerkendal».

Lillestrøm svarte slik på Rosenborg-tweeten: «Kunstgress? Det går ikke. Vi spiller på naturgress så lenge lampa lyser».