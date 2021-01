Stöckl varsler mer taktisk spill fra trenertribunen

NTB

Landslagssjef Alexander Stöckl gamblet i Halvor Egner Graneruds kamp for hoppukeseier. Østerrikeren tror flere vil være villige til å ta risiko i framtiden.

Granerud hadde 20,6 poeng å ta inn på Kamil Stoch foran onsdagens hoppukeavslutning i Bischofshofen. I håp om å sette press på polakken i seierskampen var det allerede før rennstart lagt en klar plan i den norske leiren.

Landslagssjef Stöckl skulle gamble på å gå ned en avsats på farten før Granerud skulle hoppe i første omgang. For å få full poengeffekt av det grepet måtte Granerud hoppe minst 134,5 meter. Det klarte ikke Asker-gutten.

133 meter ble fasiten for 24-åringen. Dermed tapte Asker-gutten ytterligere terreng i seierskampen i stedet for å legge press på Stoch.

Landslagssjef Stöckl er overbevist om at flere i framtida vil gripe til det taktiske kortet justering av farten representerer.

– Når prestasjonsnivået er veldig jevnt, og det hoppes på samme lengder, i tillegg til at juryen kanskje er veldig offensiv, tror jeg faktisk at det av og til lønner seg å gå ned en avsats eller to. Jeg tror at flere er villige til å ta den sjansen for å stikke av med seieren, framfor å havne på andre- eller tredjeplass, sier Stöckl når han møter NTB og andre medier til digitalt pressetreff etter hoppuke-avslutningen.

50-50 sjanse

Østerrikeren kaller det å gå ned på farten «et mulig grep i noen sammenhenger når det er veldig jevnt».

– Vi har prøvd oss på det flere ganger, og også andre nasjoner har gjort det, sier Stöckl, som åpenbart liker den ekstra dimensjonen det taktiske elementet tilfører idretten.

– Jeg tror det kan komme oftere, og det er jo spennende. Jeg synes det er veldig morsomt.

I Bischofshofen onsdag var beslutningen om å gå ned én bom foran Graneruds første hopp langt på vei tatt før rennstart. I andre situasjoner må landslagssjefen ta beslutningen langt mer spontant.

– Det er ikke så lett. Du vet at det alltid er 50–50 sjanse for at man lykkes eller bommer, og du kan ikke sammenligne én situasjon med en annen. Det er noe helt annet hver eneste gang, sier Stöckl til NTB – og utdyper:

– Du kan ha en følelse av at nå er det mulig å kjøre et taktisk spill for å sette andre under press eller hente noen ekstra poeng, eller ikke minst for sikkerheten. Av og til er det sånn at juryen er bestemt på å holde seg på én bestemt bom, mens vi føler at dette her går for langt. Da går det på sikkerhet, og det er kanskje de letteste valgene. Når man har følelsen at av min utøver kommer til å hoppe for langt, og så langt at det blir farlig, er det lettest.

Press på trenertribunen

Landslagssjefen peker videre på at det krever samspill mellom den aktuelle utøveren og hele trenerteamet når det skal landes en avgjørelse rundt å gå ned på fart.

I hvert enkelt tilfelle må det tas hensyn til blant annet forhold og hvilke grep konkurrenter kan komme til å gjøre.

– Det er krevende. Det er morsomt når du lykkes, men ikke så veldig morsomt når du ikke lykkes, smiler Stöckl, som onsdag måtte innse at det taktiske grepet i Bischofshofen ikke ble så vellykket som ønsket.

Østerrikeren røper at det kjennes på kroppen på trenertribunen hver gang farts-kortet trekkes opp av hatten.

– Du opplever press både når du gjør det selv og når andre gjør det, fastslår Stöckl.

Kommende helg er det verdenscuprenn i tyske Neustadt. Kanskje blir redusert fart et tema også der.