Solskjær-stopp i semifinalen nok en gang – Stones løp inn seieren for City

NTB

Manchester United ga naboen City kamp, men tapte 0-2 og røk ut i sin fjerde semifinale på et år.

Dermed har det fortsatt ikke lyktes Ole Gunnar Solskjær å lede laget til en finale. Sist sesong ble det stopp i semifinalen både i ligacupen, FA-cupen og europaligaen.

Da var United et godt stykke unna å matche City i tilsvarende kamp som onsdag. Solskjær har imidlertid fått mer sving på sakene siden den gang, særlig med kjøpet av midtbanestjernen Bruno Fernandes.

Derfor ble det også vanskeligere for City på Old Trafford denne gangen. Men avgjørelsen falt i det 50. minuttet da United-forsvaret ikke klarte å klarere et innlegg fra Phil Foden, og John Stones kunne løpe ballen i mål ved bakre stolpe.

Etter det hadde gjestene ganske god kontroll. United var nærmest ufarlige, og City dominerte i banespillet. Det gjorde også at veteranen Fernandinho kunne banke inn 2-0-målet fra distanse åtte minutter før slutt. City tok seg dermed til ligacupfinalen for fjerde år på rad. Laget har vunnet turneringen de tre siste sesongene.

– Manglet det lille ekstra

– Det er skuffende å slippe inn to mål på dødballer der vi kan klarere ballen. Dersom City hadde rundspilt oss og scoret to fantastiske mål, hadde det vært lettere å akseptere, sa Solskjær til Viaplay og fortsatte:

– Du møter jo gode lag når du kommer til semifinaler. Men vi hadde ikke nok til å slå City i dag. Det lille ekstra som vi trenger for å slå de beste lagene, det manglet i dag.

Matchvinner Stones var naturlig nok langt mer fornøyd.

– Det er nok ett trofé vi kan vinne og nok en turnering som vi tar på alvor og er med i for å vinne. Den er spesiell for meg, fordi det var den første jeg vant her, og jeg er stolt over å være i finalen for fjerde gang på rad, sa han.

Manager Pep Guardiola tilegnet seieren til City-legenden Colin Bell, som døde tirsdag. Det var ett minutts stillhet for Bell før kampstart.

– Han hjalp å bygge denne klubben, så dette var for ham og hans familie. Det er utrolig sterkt å slå United borte og nå en ny finale, og i dag var det for ham, sa Guardiola.

Fartsfylt

Kampen begynte heseblesende med to offside-annullerte mål i løpet av de første fem minuttene. City-keeper Zack Steffen måtte gi retur på et skudd fra Marcus Rashford, og det gikk i magen på John Stones og i eget nett. Men Rashford ble korrekt avvinket.

Like etter var Ilkay Gündogan litt for raskt frampå da han styrte et innlegg fra Phil Foden inn i nettmaskene.

City hadde ballen mye fra start av, mens United satset på brudd og kontringer. Det lyktes de delvis med. Etter åtte minutter kunne det fort stått 1-0 til vertene da Bruno Fernandes fikk lade slegga, men Steffen avverget scoring med en klasseredning.

To minutter senere var det Citys midtbanemaestro som kom nær nettsus. Kevin De Bruyne hamret ballen i stolpen fra 18 meter.

Wan-Bissaka slet

Selv om City hadde ballbesittelse på 70 prosent i første omgang, var det sjansemessig en jevn kamp. 24 minutter var spilt da kampens tredje offsidemål måtte annulleres. Foden, som stadig satte United-back Aaron Wan-Bissaka på prøve, satte ballen i mål, men var i offside da han løp seg fri.

En underholdende første omgang endte målløs, men det var bare spilt fire minutter av den andre før City nådeløst straffet svakt forsvarsspill av United. Verken Victor Lindelöf eller Harry Maguire maktet å få en fot på ballen, og keeper Dean Henderson ble stående på streken. Da ble det enkelt for Stones å sette ballen i mål.

United slet med å skape muligheter mot sin ballsikre nabo etter 0-1-målet. Anthony Martial kunne ha fått mer ut av et innlegg fra Luke Shaw etter en snau time, men Uniteds franske spiss hadde ikke dagen.

City skapte heller ikke all verden, men nok til å vinne. Og gjestene lyktes igjen på en corner etter 82 minutter. En svak klarering fra Wan-Bissaka endte opp hos Fernandinho, som blåste ballen inn bak en utspilt Henderson til 2-0.

Dermed skal City spille ligacupfinale mot Tottenham på Wembley 25. april. Solskjær og United må gjøre nye forsøk i FA-cupen og europaligaen.