Coronasmitte i Tour de Ski

Tour de Ski har fått sitt første koronatilfelle. Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone via AP / NTB

NTB

Tour de Ski har fått sitt første tilfelle av coronavirus. Den franske treneren Alexandre Rousselet fikk mandag påvist smitte.

Det skriver Expressen , som siterer det franske mediet Nordic Magazine.

Alle utøvere, trenere og pressefolk ble søndag testet ettersom hele Tour de Ski-følget skal forflytte seg fra Val Müstair i Sveits til Toblach i Italia. Da testet Rousselet positivt.

– Jeg sitter i karantene på hotellet i Sveits sammen med min romkamerat Cyril Burdet. Jeg håper at dette ikke påvirker utøverne. Vi visste at dette kunne skje, og nå må vi bare håndtere situasjonen, sier Rousselet, som er trener for Frankrikes distanselag.