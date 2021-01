Suárez matchvinner for serieleder Atletico – sliteseier for Barcelona

NTB

Luis Suárez ble matchvinner for Atlético Madrid for andre gang på fem dager da Alaves ble slått 2-1 i La Liga søndag. Barcelona kjempet seg til 1-0 mot Huesca.

Med seieren tok Atletico tilbake tabelltoppen i La Liga fra Martin Ødegaard og Real Madrid, som slo Celta Vigo 2-0 lørdag. I tillegg har Suárez & co. to kamper mindre spilt enn byrivalen.

Matchvinnermålet var Suárez' niende fulltreffer i ligaen siden overgangen fra Barcelona i fjor sommer.

33-åringen går dermed opp på topp av toppscorerlisten sammen med Villareals Gerard Moreno og Celta Vigos Iago Aspas.

Matchvinner igjen

Marcos Llorente scoret åpningsmålet like før pause for Atletico via et Alaves-bein, men hjemmelaget utlignet på komisk vis etter 84 minutter.

Joselu slo ballen langs bakken inn i boksen, men før Lucas Perez rakk å avslutte hadde forsvarsspiller Felipe smelt ballen inn i eget nett på et treff som var en spiss verdig.

Vinnermålet til Suárez fem minutter senere var også et typisk spiss-mål. Uruguayaneren kunne enkelt sette inn ballen på åpent mål etter et innlegg fra João Félix.

Suarez scoret også det avgjørende målet da Atletico slo Getafe 1-0 onsdag.

Barcelona klatret

Barcelona har slitt denne sesongen, men klatret tre plasser på tabellen til femteplass med 1-0-seieren over tabelljumbo Huesca søndag.

Nederlandske Frenkie de Jong scoret kampens eneste mål etter en snau halvtime i første omgang. Lionel Messi gjorde forarbeidet.

Med seieren har mannskapet til Ronald Koeman ti poeng opp til ledende Atletico. Opp til Ødegaard og Real Madrid skiller det to poeng mindre.

Barcelona har samtidig spilt én kamp mindre enn Real.