Mannen bak «You'll Never Walk Alone» er død

Gerry Marsden og hans band Gerry and The Pacemakers er mest kjent for deres innspilling av «You'll Never Walk Alone». Foto: Bill Kenwright Associates / NTB Les mer Lukk

NTB

Sanger Gerry Marsden i bandet Gerry & The Pacemakers, som er kjent for hiten «You'll Never Walk Alone», er død – 78 år gammel.