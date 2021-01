Linnes om Elabdellaoui-ulykken: – Vi spiller alle kamper for ham

Omar Elabdellaoui skal angivelig være imot at hans Galatasaray vil saksøke en ambulansearbeider som delte sensitive bilder av ham. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Martin Linnes er preget av fyrverkeri-ulykken Omar Elabdellaoui ble utsatt for nyttårsaften. Nå lover han at hele Galatasaray-laget skal spille for kompisen.