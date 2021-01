Nyttårsfest stanset etter 40 timer utenfor Barcelona

Også i Lieuron i Frankrike fikk politiet lørdag satt stopper for et raveparty som startet nyttårsaften og pågikk i dette teltet, ifølge foreningen Techno+. Foto: Techno+ via AP / NTB

NTB

Spansk opprørspoliti rykket lørdag inn i en forlatt lagerbygning der rundt 300 personer hadde festet i over 40 timer utenfor Barcelona.

Også i Frankrike gikk politiet til aksjon mot et stort raveparty på nyåret, og myndighetene frykter de store sammenkomstene vil føre til økt smittespredning.

Den ulovlige festen i Catalonia startet på fjorårets siste kveld i landsbyen Llinars del Valles, rundt tre mil nordøst for den nordspanske storbyen.

Festen foregikk stikk i strid med smitteverntiltakene som er innført i kampen mot coronaviruset.

– Vi vil straffeforfølge arrangørene og alle festdeltakerne, opplyser regionalpolitiet i Catalonia på Twitter.

Basketak

Politiet antyder at bøtene for deltakelse på slike arrangementer starter på 3.000 euro – over 31.000 kroner.

Flere hundre politifolk gikk inn i lagerbygningen mens et politihelikopter sirklet over dem. En stor gruppe skuelystne samlet seg like ved, melder den spanske kringkasteren RNE.

Bilder som ble tatt like før festen ble stanset, viser en stor gruppe som danser tett foran et dødninghode med nisselue, alle uten munnbind, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Da politiet ankom, brøt det ut kortvarige basketak.

Kan koste 6 millioner

Tre personer som er siktet for å ha arrangert festen, er pågrepet og skal fremstilles for en domstol. Ifølge politiet risikerer de bøter på opptil 6 millioner kroner.

Det er uklart hvor mange andre som ble pågrepet. På spørsmål om hvorfor de ikke stanset festen tidligere, svarte politiet at det var en komplisert operasjon der hensynet til både politiets og festdeltakernes sikkerhet måtte ivaretas.

Øyevitner forteller til avisa La Vanguardia at det var 1.000 personer til stede på det meste, og at arrangørene hadde håpet å holde feste gående til mandag.

Tusenvis på fransk rave

Også nordvest i Frankrike stanset politiet et raveparty lørdag. Der hadde opptil 2.500 personer samlet seg på nyttårsaften for å feste på en gammel flybase i nærheten av Rennes.

De siste danseløvene forlot åstedet i Bretagne lørdag, halvannet døgn etter at arrangementet begynte.

Politiet gikk først til aksjon mot den ulovlige festen natt til første nyttårsdag. De ble møtt av rasende festdeltakere som kastet stein og flasker og satte fyr på en politibil.

Politifolkene ga opp og satte i stedet opp sperringer rundt festområdet i kommunen Lieuron.

Utenlandske deltakere

Lørdag formiddag var situasjonen omsider under kontroll. Innenriksminister Gérald Darmanin tvitret at et stort politioppbud hadde gjort det mulig å avslutte arrangementet uten vold.

Rundt tusen mennesker er bøtelagt for brudd på coronareglene, og flere antatte arrangører er pågrepet. Flere av festdeltakerne kom fra Storbritannia og Spania, opplyser politiet til BBC.

Over 100.000 politifolk var nyttårsaften satt ut over hele Frankrike for å stanse ulovlige fester og håndheve portforbudet.

Forlenget portforbud

Lørdag ble det innført forlenget portforbud i 15 av Frankrikes 101 departementer, de fleste av dem øst i landet. Der starter nå det nattlige portforbudet klokka 18, mot klokka 20 i resten av landet.

Spania og Frankrike er blant de hardest coronarammede landene i Europa. Spania har påvist over 1,9 millioner smittetilfeller og nesten 51.000 dødsfall, 109 døde per 100.000 innbyggere.

Frankrike har registrert 2,6 millioner smittetilfeller og nesten 65.000 dødsfall – 99 døde per 100.000 innbyggere.