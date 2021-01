Galatasaray vil saksøke ambulansearbeider: «Ikke gjør det», sier Elabdellaoui

Omar Elabdellaoui skal angivelig være imot at hans Galatasaray vil saksøke en ambulansearbeider som delte sensitive bilder av ham. Foto: Terje Pedersen / NTB

Omar Elabdellaoui vil ikke at Galatasaray skal saksøke ambulansearbeideren som spredte bilder av nordmannen etter at han ble skadd av fyrverkeri.

Det skriver det tyrkiske mediet Hurriyet , gjengitt av TV 2.

Galatasarays visepresident Abdurrahim Albayrak skal ha gjort det klart at de ville gå rettslige skritt mot ambulansearbeideren som spredte bilder av Elabdellaoui etter han ble skadd av fyrverkeri på nyttårsaften.

– En ambulanseansatt på stedet tok bilder og delte dem i sosiale medier. Det er synd og skam, sa visepresidenten etter ulykken – og fortsatte:

– Denne personen (Elabdellaoui) har tre barn, og Galatasaray har 30 millioner fans. Vår venn er elsket av tusenvis av mennesker, familie og venner i dette landet. Hva slags samvittighet ligger bak et slikt bilde? Det er en skam, er det ikke?

Nordmannen selv skal ha blitt informert av besøkende på sykehuset fredag både om at bildene var lekket på nett og at klubben hans ville gå til søksmål. Det hevder Hurriyet at Elabdellaoui ikke ønsker.

– Nei, ikke gjør det. Familien hans vil bli skadet, skal Elabdellaoui ha sagt.