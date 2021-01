Klopp enig med Solskjær: – Ser ikke noe poeng ved en coronapause

NTB

Liverpool-trener Jürgen Klopp vil ikke ha noen kamppause i Premier League, til tross for at coronaviruset herjer i England.

Tross økning i antall smittetilfeller og flere kamper som er utsatt på kort varsel har ikke Premier League vurdert å sette sesongen på pause.

– Det er en del av jobben her, at klubbene følger protokollene som er gitt oss. Jeg klarer ikke å se fordelen i å ta en ny pause, sa Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær etter seieren over Wolverhampton nylig.

Klopp er enig.

– Vi må fortsette å spille, selv om antall virustilfeller øker. Jeg er ingen doktor, men jeg synes vi bør gjøre vårt ypperste for å fortsette med kamper, sa tyskeren på pressekonferansen foran kampen mot Southampton mandag.

Diskusjonen kommer i kjølvannet av en sterk økning av smittetilfeller på øverste nivå i engelsk fotball. Tirsdag ble det kjent at det ble avgitt 18 positive virustester forrige uke. Det er ny rekord.

– Vi visste at en bølge nummer to ville komme på vinteren, og at julen ville by på forskjellige problemer. Det er forståelig at tallet har økt, sa Klopp, og rettet det så mer spesifikt inn mot fotballen:

– Det er naturlig at smittetallene i fotballen også vil øke, men vi gjør alt vi kan for å holde spillerne trygge. Jeg synes vi bør fortsette å spille, men jeg respekterer også alle avgjørelser som vil bli tatt de neste ukene.