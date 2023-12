Nikki Haley vil benåde Donald Trump hvis hun blir president og han ender opp i fengsel

– Jeg vil benåde Trump hvis han blir funnet skyldig.

Den repuiblikanske presidentkandidaten Nikki Haley sier hun vil benåde Donald Trump hvis hun vinner presidentvalget i 2024, og ekspresident Donald Trump blir fengslet. Det kom frem under et valgkampsmøte i New Hampshire torsdag denne uken.

– Jeg vil benåde Trump hvis han blir funnet skyldig. En leder må tenke på hva som er til det beste for landet. Det beste for landet er ikke å ha en 80 år gammel mann i fengsel, som fortsetter å splitte landet vårt, sa Haley under møtet, ifølge Business Insider og NBC News.

Her kan du lese mer om USA!

– Kan gå videre

Haley mener en benådning av Trump ville gjøre det mulig for USA å legge en turbulent fortid bak seg.

– Det beste for landet ville være å benåde ham, slik at vi kan gå videre som land og ikke lenger snakke om ham.

Trump er tiltalt for en rekke forhold, deriblant valgpåvirkning.

Haley var Trumps FN-ambassadør fra 2017 til 2018. De begge er med i kampen for å bli republikanernes presidentkandidat.

Se video: Trump: – «Hitler sa det»

Your browser doesn't support HTML5 video. Trump: – «Hitler sa det»

Trump utestenges

Torsdag denne uken ble det klart at myndighetene i delstaden Maine diskvalifiserer Donald Trump fra deltakelse i republikanernes primærvalg.

Bakgrunnen for utestengelsen er at delstatsminister Shenna Bellows har konkludert med at han ikke kan stille som presidentkandidat på grunn av rollen han spilte i kongresstormingen 6. januar 2021. Bellow mener dette fremkommer i grunnloven.

Også delstaten Colorado hindrer Trump i å stille. Det republikanske partiet i delstaten håper å få omgjort avgjørelsen.