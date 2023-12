Kina sier Taiwan overdriver militærtrusselen for å vinne valgstøtte

Det er Taiwans regjering som har skyld i økte spenninger med Kina, hevder det kinesiske forsvarsdepartementet. Foto: Taiwan Ministry of National Defense / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Kinas forsvarsdepartement anklager Taiwans regjering for å bevisst overdrive den militære trusselen mot øya for å vinne støtte til valget om to uker.