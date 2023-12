Et av de viktigste valgene i USAs historie: – Vil få store følger for resten av verden

– Trump kan bli en diktator. Ikke umiddelbart, men over tid. Ekstremistene har tatt over Det republikanske partiet. Da vil det være mulig å overkjøre det demokratiske politiske systemet. Trump sier at han skal bruke statsapparatet til å ta hevn mot sine motstandere, og muligens bruke militæret. Slik begynner gjerne et demokratisk sammenbrudd, advarer professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde.

De som håpet på at Donald Trump vil få trøbbel etter at Colorados høyesterett diskvalifiserte ham fra å delta i delstatens presidentvalg, tar trolig grundig feil.

Det mener professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde.

– Dommen er en gavepakke til Trump, fordi det passer perfekt inn i retorikken hans om at «systemet» er ute etter han. Hver tiltale og dom mot Trump ser ut til å være verdt noen prosentpoengs økt oppslutning i nominasjonsvalget, sier Mjelde.

– Vil få seg en smekk over fingrene fra Høyesterett

Han tror det bare er et tidsspørsmål før Trump vil høste politisk gevinst av Colorado-vedtaket, og at saken vil ha en boomerangeffekt.

– Jeg tror Colorado-domstolen vil få seg en smekk over fingrene fra Høyesterett, fordi utestengelsen vil bli sett som altfor inngripende i den politiske prosessen. Dommen vil altså trolig bli tilsidesatt, forventer USA-eksperten.

Høyesteretten i Colorado begrunner sin avgjørelse med stormingen av Kongressen i januar 2021. Dommerne har konkludert med at Trump har gjort seg skyldig i oppvigleri, og kommet til at Trump ikke beskyttet av den grunnlovsfestede ytringsfriheten i USA.

Første gang lov fra 1850-tallet har ført til domfelelse



Dommen er den første i amerikanske historie hvor seksjon tre av det 14. grunnlovstillegget er brukt til å diskvalifisere en presidentkandidat. Loven ble innført etter borgerkrigen på midten av 1800-tallet, og ble vedtatt for å stanse amerikanske statsborgere, som har bidratt til oppvigleri eller opprør, å inneha et offentlig embete.

Trump er likefullt soleklar kandidat til å vinne republikanernes nominasjonsprosess. Han leder overlegent på meningsmålingene. Det samme gjelder styrkeforholdet vis a vis Joe Biden. Hadde det vært valg i dag ville Trump blitt valgt til USAs neste president.

– Hvorfor slutter velgerne opp om Trump til tross for alle skandalene?

– Først og fremst fordi han ses som en sterk leder. Det har alltid vært hans store fordel som politiker. Velgerne syns han utstråler styrke, og det vil de ha i en president.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Trump: – «Hitler sa det»

Your browser doesn't support HTML5 video. Trump: – «Hitler sa det»

– Presidentvalget avgjøres av 50.000 stemmer



Men valget er først om cirka 11 måneder. Fram til da er det åpent hvem velgerne foretrekker.

– Trumps vinnersjanser er 50-50. Han var veldig nære å vinne i 2020. Av 150 millioner stemmer avgjøres nå presidentvalget av rundt 50.000 stemmer i en håndfull vippestater.

– På hvilken måte kan alle rettssakene påvirke Trumps vinnersjanser?

– Tiltalene har skapt en såkalt «rally-around-the-flagg»-effekt blant republikanerne. Det vil si at de samler seg bak sin leder, slik et land samler seg bak sin leder etter et terrorangrep.

– Hvilke saker tror du vil være avgjørende for valgresultatet?

– I en slik situasjon kan enhver betydningsfull sak avgjøre, som inflasjon, Bidens alder, at Trump ses som ekstrem, og krig i Midtøsten, påpeker Hilmar Mjelde.

– Trump har klare autoritære tilbøyeligheter

– Trump uttalte at ulovlige innvandrere i USA «forgifter og ødelegger Amerikas blod», som et ekko av Hitlers «Mein Kampf». Hvorfor sier han dette?

– Det er en ganske vanlig type retorikk på ytre høyre, historisk sett. Ungarns høyreradikale statsminister Viktor Orban kalte i 2016 innvandrere for «gift». Min vurdering er at Trump har klare autoritære tilbøyeligheter, men ingen egentlig ideologi. Nå tror jeg han bare gjentar det fordi han liker å være provokatør.

– Er Biden et godt kort for Demokratene, eller han for mye svekket pga alder, «rare» hendelser, lite autoritet og manglende popularitet, spesielt blant de unge velgerne?

– Biden er den beste de kan stille med, fordi han er sittende president og har erfaring med å slå Trump. Det er to store fordeler. Å skifte ut Biden er derfor ikke realistisk eller lurt. Men å drive valgkamp mot Trump er veldig vanskelig. Han kan si og gjøre hva som helst og det er ikke godt å vite når og hvordan man skal respondere på han, resonnerer professoren i statsvitenskap.

– Det er et helt søkt scenario

– Hva hvis Biden skulle falle fra, hvem i partiet kan eventuelt fylle Bidens sko. ? Er tiden for kort til å bygge opp en ny kandidat?

– Kamala Harris er eneste realistiske alternativ så nært opp til valget. En eventuell ny kandidat ville vært ganske ukjent for velgere flest og mangle erfaring fra politikk på presidentnivå.

– Men Harris leder over Biden i ny måling, er Biden i ferd med å miste grepet?

– Slike målinger gir ingen mening, metodisk, spør du meg. Det er et helt søkt scenario. Det som imidlertid er sant, er at Biden er politisk på felgen. Han matcher ikke velgernes ideal om en energisk president.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Håner Biden på det groveste

Your browser doesn't support HTML5 video. Håner Biden på det groveste

– Han har bestemt seg for lengst

– Den amerikanske filosofen og politiske aktivisten Cornel West har nylig uttalt at han tror president Biden kan komme til å trekke seg før presidentvalget. Er det realistisk?

– Kun hvis han tvinges til det av helsemessige årsaker. Vi kan gå ut fra at Biden er Demokratenes kandidat i 2024. Han har bestemt seg for lengst.

– Hva er Bidens viktigste politiske seire, hva har han fått til, og hva har han mislyktes med?

– Han har fått gjennom flere store investeringer i amerikansk industri og infrastruktur. Vi må tilbake til Lyndon Johnson på 1960-tallet sist en president fikk gjort så mye innenriks.

På minussiden trekker Mjelde fram den ukontrollerte innvandringen over Mexico-grensen, og høy inflasjon, selv om han mener Biden har liten innflytelse på inflasjonen.

– Presidentene kan ta noen grep som påvirker økonomien på kort sikt, men den er stort sett utenfor hans kontroll, påpeker statsviteren.

– USA har ikke vært så splittet siden 1850-tallet

Han tror demokratene vil vurdere nøye hvordan de skal angripe Trump i tiden frem til valget.

– De vil legge vekt på at Trump er en trussel mot demokratiet, og at republikanerne prøver å ta fra kvinner retten til abort. Dette fungerte godt i mellomvalget i 2022 og diverse delstatsvalg i år. Problemet er imidlertid at presidentvalg involverer flere politiske saker og en mer mangfoldig velgermasse. Derfor er det ikke sikkert samme strategien vil fungere i et presidentvalg.

– USA beskrives som ekstremt polarisert, og samarbeidsklimaet i «Huset» virker iskaldt. Hva skyldes det, og er det grunn til å tro på forsoning?

– USA har ikke vært så splittet siden 1850-tallet, tiåret før borgerkrigen. Det betyr ikke at folk ikke oppfører seg fint mot hverandre i hverdagen, men i politikken har tillit til systemet brutt sammen, svarer USA-forskeren.

– Trump kan bli en diktator

– Hvordan vil en ny presidentperiode fortone seg hvis Trump vinner, hva vil han gjøre med USA?

– Trump kan bli en diktator. Ikke umiddelbart, men over tid. Ekstremistene har tatt over Det republikanske partiet. Da vil det være mulig å overkjøre det demokratiske politiske systemet. Trump sier at han skal bruke statsapparatet til å ta hevn mot sine motstandere, og muligens bruke militæret. Slik begynner gjerne et demokratisk sammenbrudd.

Mjelde tror USA kan bli radikalt forandret dersom Trump flytter inn i Det hvite hus igjen, og gjør alvor av sine politiske valgløfter.

– Trump ønsker å øke presidentmakten dramatisk, slik at han kan frigjøre seg fra Kongressen og byråkratiet og styre uten dem. Dette er helt ulikt noen annen president i historien. Vi må ikke tro at det som har skjedd i land som Venezuela og Russland ikke skje i USA. Vi har 100 år med historie fra Europa og Latin-Amerika som viser at demokratier kan kollapse, advarer Hilmar Mjelde.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Kamala Harris: – Det kommer til å gå fint med Biden

Your browser doesn't support HTML5 video. Kamala Harris: – Det kommer til å gå fint med Biden Les mer Lukk

– Rakner det internt i USA, vil det få store følger for resten av verden

– Som forsker - hvordan vurderer du Trump som politiker og hans evne til å lede en supermakt?

– Han er en suveren valgkamppolitiker, fordi han er et fenomen, men dypt uskikket til å være president

– Har Europa, og spesielt Nato, grunn til å frykte en ny periode med Trump?

– Ja, for om det rakner helt internt i USA så vil det få store følger for resten av verden. Vi ser konturene av en strid mellom Vesten på den ene siden og en anti-vestlig allianse av Russland, Kina og Iran på den andre. I en slik situasjon er USA og Nato uunnværlig.

– Trump sier han kan stanse kriger på 24 timer - hvor realistisk er det?

– Nei, selvfølgelig er det ikke det. Trump skulle for øvrig avvæpne Nord-Korea og få fred i Midtøsten i sin første periode.

– Et av de viktigste valgene i amerikansk historie

– Vil risikoen for at USA blir innblandet i en krig med Kina, Russland, Iran eller Nord-Korea bli større eller mindre med Trump som president?

– Jeg tror ikke faren for at USA selv blir involvert blir større. Faren er heller at han trekker USA ut og lar Russland og Kina få grønt lys i sine nærområder. På den andre siden skal vi ikke se bort fra at Trump kan ha en viss avskrekkende effekt på andre land ettersom de ikke helt vet hva han kan finne på.

– Hvor avgjørende vil neste presidentvalg være for USA, Europa og verden for øvrig?

– Det vil bli et av de viktigste valgene i amerikansk historie, konstaterer Hilmar Mjelde.