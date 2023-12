Støre refser Israel: – Totalt uakseptabelt

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Israel går for langt i sin krigføring. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han ikke kan akseptere hvordan Israels krigføring rammer helsevesenet og det humanitære systemet.

Til NRK beskriver han følgene av Israels krigføring som totalt uakseptabel. Statsministeren påpeker at Gaza i realiteten nå står uten sykehus.

– Det betyr at over 2 millioner mennesker som har veldig stort behov for helsehjelp er i en sårbar situasjon vi bare ikke kan akseptere, sier Støre til kanalen.

Han viser til helsepersonell som blir tatt ut av sykehusene, avhørt og avkledd. Støre har en klar oppfordring til Israel.

– Det er å tenke grundig gjennom dette. De kan miste sin sympati, som de har hatt etter det grusomme terrorangrepet 7. oktober, om dette fortsetter.