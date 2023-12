Kinas og USAs forsvarstopper har gjenopptatt kontakten

Kinas forsvarssjef Liu Zhenli har etter over ett år gjenopptatt dialogen med sin amerikanske motpart Charles Brown (bildet). Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs forsvarssjef Charles Brown har for første gang på over et år hatt direkte kontakt med sin kinesiske motpart Liu Zhenli.