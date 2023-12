Anti-krigskandidat søker om å stille til valg mot Russlands Putin

Onsdag meldte tidligere TV-journalist, Jekaterina Duntsova, seg som kandidat i det russiske presidentvalget.

Duntsova (40) går til valg for et «humant» Russland, «som er fredelig, vennlig og klart til å samarbeide med alle».

I et intervju med Reuters forrige måned ba Duntsova om en slutt på konflikten i Ukraina og løslatelse av politiske fanger, inkludert opposisjonsleder Aleksej Navalnij.

Onsdag sendte hun inn dokumenter til sentralvalgkomiteen for å formelt delta i valget. Det virker imidlertid lite sannsynlig at noen kommer til å utfordre Putins seier, skriver Reuters.

Se video: Putin satt ut av «dobbeltgjenger»

Håper å inspirere

– Jeg føler en følelse av oppnåelse: Vi har gjort alt vi trengte å gjøre. Vi har tatt dette steget, og jeg tror det bør inspirere mennesker som støtter oss, sier hun ifølge AP.

Å inspirere er hun helt avhengig av nå. Før 31. januar må hun skaffe 300.000 signaturer fra 40 forskjellige regioner til støtte for kandidaturet sitt.

Duntsova ble ikke fornøyd da hun fikk spørsmål om hun trodde myndighetene faktisk ville tillate henne å stille.

– Hvorfor snakker vi om tillatelse når det er min rett i henhold til loven, og jeg har den muligheten og de nødvendige kvalitetene for å stille meg selv? Vi jobber bare i tråd med gangen foreskrevet av loven, og for det trenger vi ikke tillatelse fra noen, svarer hun.

Klar for femte periode

Russlands parlament fastsatte tidligere denne måneden 17. mars som datoen for landets presidentvalg i 2024. Putin vil da mest sannsynlig starte på sin femte periode i Russlands førersete.

Kreml hevder Putin har en oppslutning på 80 prosent blant det russiske folket.

Kontrollen Putin har etablert over Russlands politiske system i løpet av 24 år ved makten, gjør hans gjenvalg i mars nærmest helt sikkert. Fremtredende kritikere som kunne utfordre ham, er enten fengslet eller lever i utlandet, og det meste av uavhengige medier er blitt forbudt.

– Frykten må ikke vinne

I et tidligere intervju med AP uttalte Duntsova at hun var redd for Kremls tidligere målretting av opposisjonsaktivister og demonstranter, men hun er tydelig på et det er viktig å vise at det finnes alternativer til Putin og hans politikk.

Duntsova unngår å bruke ordet «krig» for å beskrive konflikten mellom Russland og Ukraina og innrømmer til Reuters at hun er redd.

– Enhver fornuftig person som tar dette steget, ville være redd - men frykten må ikke vinne, sier hun.