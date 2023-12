Q-Meieriene saksøker staten etter kutt i støtte

Q-Meieriene saksøker staten etter de klaget på vedtaket om kompensasjon for distribusjonskostnader og fikk medhold. Foto: Emilie Holtet / NTB Les mer Lukk

NTB

Q-Meieriene krever 32 millioner kroner fra staten for svekket markedsposisjon og tap av inntekt etter at de ble kastet ut av støtteordningen for melk.