Joe Biden anklager Donald Trump for å være Vladimir Putins venn og håndlanger

President Biden beskyldte sin forgjenger Donald Trump for å være en «gammel venn» av president Vladimir Putin, og sa til en samling demokrater at «Moskva og Mar-a-Lago» er like.

Den 81 år gamle Joe Biden beskylder Donald Trump (77) for å være en Putin-håndtanger.

– I helgen omfavnet Trump sin gamle venn Putin. Trump siterte ham til og med i helgen. Det er ingen overraskelse. Når alt kommer til alt, er det mye enighet mellom Moskva og Mar-a-Lago, sa Biden på et lukket arrangement tirsdag.

Biden fortsatte med å si at «det amerikanske demokratiets fremtid» står på spill i neste års valg.

Mar-a-Lago ligger i Florida og er den primære residensen til Donald og Melania Trump.

Latterliggjort på det groveste:

Håner Biden på det groveste

«Råttenskapen i det politiske systemet»

Biden beskylder Trump for å «omfavne sin gamle venn» Putin i en tilsynelatende referanse til en tale der Trump siterte Putins uttalelser om straffesakene som er under behandling mot ham, skriver New York Post.

– Vladimir Putin i Russland sier at Bidens, og dette er et sitat, ‘politisk motiverte forfølgelse av hans politiske rival er veldig bra for Russland fordi det viser råttenskapen i det amerikanske politiske systemet, som ikke kan late som om det lærer andre om demokrati’, sa Trump i talen.

Demokratene har tidligere beskyldt Trump for å stå i ledtog med Kreml etter at russiske hackere angivelig stjal og publiserte e-poster som var pinlige for demokratenes kandidat Hillary Clinton i 2016, noe som kan ha ledet Trump til seier.

Denne oppfatningen ble angivelig styrket da Trump så ut til å akseptere Putins benektelse av ansvaret for hackingen under en pressekonferanse i 2018.

Mer enn halvparten av Trumps fireårige presidentperiode ble dominert av FBIs etterforskning av om Trump samarbeidet med Russland for å vinne valget, uten at de omfattende undersøkelsene til slutt førte til noe bevis.

Trump viser rutinemessig til denne frikjennelsen når han hevder at han er offer for en langvarig «heksejakt» fra et etablert etablissement av føderale tjenestemenn som er alliert med demokratene.

Kastet fra stemmeseddelen

Trump leder for øyeblikket over Biden på de fleste meningsmålinger, men de mange rettssakene mot ham neste år tilfører usikkerhet om hvordan valgkampen i 2024 vil se ut.

I natt kom nyheten om at høyesteretten i Colorado har diskvalifisert Donald Trump fra å delta i delstatens presidentvalg.

Høyesteretten peker i sin begrunnelse på stormingen av Kongressen i januar 2021 og sier at Trump har gjort seg skyldig i oppvigleri.

Videre mener de at Trumps tale der han oppildnet folk som senere gikk til angrep mot kongressbygningen, ikke er beskyttet av den grunnlovsfestede ytringsfriheten.

Trumps valgkampgruppe omtaler dommen som feilaktig og udemokratisk. De vil be USAs høyesterett vurdere beslutningen, slik domstolen i Colorado har lagt opp til.

Seks av ni høyesterettsdommere er utnevnt av republikanske presidenter – tre av dem av Trump selv.

Trump er den første tidligere presidenten som er tiltalt for kriminelle handlinger, i to tilfeller for å ha utfordret Biden til å vinne valget i 2020, og for angivelig feilaktig håndtering av hemmeligstemplede dokumenter på feriestedet Mar-a-Lago og angivelig forfalskning av forretningsdokumenter i forbindelse med utbetaling av bestikkelser i 2016.