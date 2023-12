Regjeringen lanserer opptrappingsplan for arbeidet mot vold mot barn

NTB

En opptrappingsplan med over 100 tiltak skal bidra til å ivareta utsatte barn mot vold og overgrep på en mer omsorgsfull måte.

– Vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro, og tar i ytterste konsekvens liv. Vi må beskytte og følge opp utsatte bedre enn vi gjør i dag. Regjeringens plan inneholder konkrete tiltak for å sørge for den mest grunnleggende tryggheten for barn og voksne i eget hjem, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Planens tiltak rettet mot familie- og barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, politiet og frivillig sektor er viktige elementer i arbeidet for å skape en trygg oppvekst for barn og hindre vold mot deres omsorgspersoner, heter det i regjeringens pressemelding.

– Den som utsettes for vold og overgrep skal ikke bære byrden alene. Det offentlige skal bli bedre på å fange opp utsatte og alle skal vite at det er hjelp å få. Ta kontakt med politiet, krisesentre og barnevern, oppfordrer Mehl.

Opptrappingsplanen skal også legge til rette for et mer helhetlig samarbeid mellom sektorene, da det har vært en vedvarende utfordring at samarbeidet svikter.