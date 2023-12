Kan Donald Trump fortsatt vinne valget etter å ha blitt diskvalifisert fra stemmeseddelen?

Donald Trump holder en tale under et valgkampmøte, 17. desember 2023.

Talspersonen for Donald Trumps valgkamp sier avgjørelsen ut fra Colorado «ikke er overraskende».

Mens tidligere president Trumps skjebne i Colorado nå avhenger av USAs høyesterett, er det mange spørsmål om hvordan det vil påvirke hans sjanser til å gjenerobre Det hvite hus hvis han blir fjernet fra stemmeseddelen i 2024 i Colorado.

Høyesterett i Colorado har i en 4 mot 3-avgjørelse slått fast at Trump ikke er valgbar som presidentkandidat fordi han har deltatt i et opprør, noe som er i strid med paragraf 3 i det 14. grunnlovstillegget i USA.

Denne paragrafen, som stammer fra borgerkrigstiden, forbyr enhver som har «deltatt i opprør» å inneha et føderalt eller statlig embete.

Kritikere har i lenge ment at Donald Trump ikke burde kunne være kandidat i 2024, og har anklaget han for å ha motivert dem som stormet Kongressen den 6. januar 2021 med påstander om valgfusk etter tapet mot president Joe Biden.

– Ikke overraskende

Før tirsdagens avgjørelse i delstatens høyesterett var en dommer i en lavere rettsinstans i Colorado allerede enig i at Trump gjorde seg skyldig i opprør ved å oppmuntre til stormingen av Kongressen og forsøke å omgjøre valgresultatet i 2020, skriver Newsweek.

Trump anket dommen om oppvigling til opprør og har gjentatte ganger sagt at han ikke har gjort noe galt i forbindelse med 6. januar.

I en uttalelse lover Steven Cheung, talsperson for Trumps valgkamp, å anke dommen til USAs høyesterett. Cheung kaller kjennelsen en «plan for å blande seg inn i et valg», med formål å hjelpe Joe Biden med å bli gjenvalgt i 2024.

– Ikke overraskende har Høyesterett i Colorado, som er utnevnt av demokratene, dømt mot president Trump og støttet en Soros-finansiert, venstreorientert gruppes plan om å blande seg inn i et valg på vegne av Crooked Joe Biden ved å fjerne president Trumps navn fra stemmeseddelen og eliminere Colorado-velgernes rett til å stemme på den kandidaten de ønsker, sier Cheung.

Ikke avgjort enda

«President Trump oppfordret ikke bare til opprøret. Selv da beleiringen av Capitol var i full gang, fortsatte han å støtte den ved gjentatte ganger å kreve at visepresident Pence skulle nekte å utføre sin konstitusjonelle plikt og ved å ringe senatorer for å overtale dem til å stanse opptellingen av valgmannsstemmer. Disse handlingene utgjorde åpenlys, frivillig og direkte deltakelse i opprøret», heter det i flertallets i høyesteretten i Colorados usignerte uttalelse.

Resultatet av avgjørelsen i Colorado vil bli avventet i påvente av resultatet av Trumps anke til USAs høyesterett.

Hvis Trump fjernes fra stemmeseddelen i Colorado, vil det sette en stopper for hans muligheter til å vinne en delstat som har ni stemmer i valgmannskollegiet ved presidentvalget i 2024.

Å bli fjernet fra Colorados stemmeseddel vil imidlertid ikke nødvendigvis hindre Trump, som leder kampen om republikanernes presidentkandidatur, i å vende tilbake til Det hvite hus.

Colorado er en stadig mer demokratisk delstat som ga Biden en tosifret seiersmargin ved valget i 2020. Det betyr at Trump neppe vil vinne delstaten, uansett om han blir utestengt fra stemmeseddelen.

Ikke siden 2004 har delstaten Colorados valgmannstemmer gått til en republikansk presidentkandidat.

Bare tiden vil vise

Om andre delstater kommer til samme konklusjon som Colorado, vil det svekke Trumps muligheter til å samle de 270 valgmannsstemmene som kreves for å vinne presidentvalget.

I flere andre delstater kjemper den tidligere presidenten en juridisk kamp for å forbli på stemmeseddelen.

I Arizona og Michigan har forsøkene på å få Trump erklært uvalgbar så langt ikke ført frem, men i sistnevnte stat er saken anket til delstatens høyesterett mandag. New Hampshire er også blant delstatene som utfordrer Trumps kandidatur.

I likhet med Colorado viser utfordrerne i de tre andre nevnte delstatene til det 14. grunnlovstillegget og hevder at Trumps forsøk på å omstøte valgresultatet i 2020 var et forsøk på opprør, noe som forbyr ham å bli folkevalgt igjen.