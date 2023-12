Tyskland sender tusenvis av soldater til Litauen: – Vi påtar oss et lederansvar

En kontigent Bundeswehr-soldater vender tilbake fra oppdrag som fredsbevarende styrke i Mali 15. desember 2023. Nå varsler den tyske regjeringen at de vil utplassere tyske soldater på permanent basis på Natos østflanke.

Vil bli den første permanente utplasseringen av tyske tropper siden andre verdenskrig.

Den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gir seg stadig nye utslag.

Frykten for fremtidige russiske angrep mot Nato-land har fått den tyske regjeringen til å gjøre noe de ikke har tillatt på nærmere 80 år.

Nå varsler Tysklands forbundskansler Olaf Scholz at en tysk brigade på om lag 4.800 soldater skal stasjoneres langs grensen mellom Litauen og Russland. Styrken skal være kampklar i 2027, melder Deutsche Weld.

To baser skal huse krigsklar brigade

Basene i Litauen vil være lokalisert om lag 100 kilometer fra den russiske grensen, nærmere bestemt ved Rukla nær Kaunas, og i Rūdninkai nær hovedstaden Vilnius. Skulle det oppstå en åpen, væpnet konfrontasjon, vil de tyske soldatene befinne seg i frontlinjen for å forsvare Nato-territorium.

Den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius sammenligner situasjonen med den historiske avtalen med stasjonering av allierte styrker i Vest-Tyskland. Disse ble i sin tid utplassert for å forsvare Vest-Europa i tilfelle et sovjetisk angrep under den kalde krigen.

– Den østlige flanken har nå flyttet mot øst, og det er Tysklands plikt å beskytte den. Med denne krigsklare brigaden påtar vi oss et lederansvar i alliansen på Natos østflanke. Hastigheten på prosjektet viser tydelig at Tyskland forstår den nye sikkerhetssituasjonen, sier Pistorius, skriver Politico.

Litauen bygger ny infrastruktur



De fleste tyske soldatene vil utplasseres i løpet av 2025 og 2026. Det vil bli tilrettelagt for at soldatenes familier tilbys attraktive boforhold, inkludert tyskspråklige skoler, boliger og flyforbindelser.

Litauen skal bruke rundt 0,3 prosent av bruttonasjonalproduktet i løpet av de neste årene til å bygge boliger, treningsplasser og annen infrastruktur for de tyske troppene, skriver Reuters.

Tyskland har allerede sendt militære kjøretøy og tropper til Litauen, men ikke på permanent basis. I dag leder Tyskland Natos multinasjonale kampgruppe i Litauen. Styrken består av rundt 1.000 soldater, hvor også norske soldater deltar. I tillegg bidrar Belgia, Tsjekkia, Luxembourg, Nederland og USA med tropper.

– Vi bør forvente de aller verste scenariene

De nye tyske basene i Litauen vil ligge nær Suwałki-gapet, som forbinder Russlands Kaliningrad-eksklave og Belarus. Dette er ett av Natos mest sårbare punkter ved konflikt.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har Nato varslet at alliansen vil styrke sin tilstedeværelse langs alliansens østflanke. ISW har advart om at Russland trolig forbereder seg på en potensiell, storstilt konvensjonell krig mot Nato.

– Vi bør ikke forvente bare gode scenarier, men også de aller verste scenariene. Så vi må være klare. Russland er fortsatt den største trusselen mot oss og Nato, sier den litauiske forsvarsministeren Arvydas Anusauskas.