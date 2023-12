Barack Obama «føler at demokratene kan tape» valget mot Donald Trump i 2024

President Joe Biden og tidligere president Barack Obama håndhilser etter et valgkampmøte, november 2022.

Barack Obama skal være bekymret for at president Joe Biden ikke vil være i stand til å hindre Donald Trump i å vende tilbake til Det hvite hus i 2024.

Barack Obama «vet at dette kommer til å bli et jevnt løp» og «føler at demokratene godt kan tape», sier en kilde som er kjent med den tidligere presidentens tanker til Wall Street Journal.

Obama frykter dessuten at «alternativet er ganske farlig for demokratiet», sier den anonyme kilden.

Den 44. presidentens i USA sine uttalelser illustrerer angivelig den økende uroen i det demokratiske partiet over Bidens sjanser til å bli gjenvalgt.

Se video: Hastes inn i bilen:

Your browser doesn't support HTML5 video. Hastes inn i bilen

«Det jeg bekymrer meg for»

David Axelrod, Obamas tidligere politiske topprådgiver, som bidro til seier i 2008, har åpent advart om Bidens svakheter og beskrevet hans lave oppslutning som «veldig, veldig dystre» nyheter.

– Oppslutningen om jobb går ned, målingene går generelt ned, de fleste sammenligningene med Trump er ikke gode. Det jeg bekymrer meg for, sett fra Bidens ståsted, er at det er slike ting man får når folk begynner å rasjonalisere stemmegivningen sin, sier Axelrod i en nylig podkast.

Axelrods krasse prognoser om Bidens sjanser har tilsynelatende opprørt presidentens allierte, selv om kampanjen hans åpent har sagt at 2024 vil bli et jevnt løp, skriver New York Post.

– Ikke tro noe annet, 2024 blir et jevnt valg. Og vi vet at vi ikke kan ta noe for gitt. Det har vi sagt helt fra begynnelsen, understreket Bidens kampanjeleder Julie Chávez Rodríguez overfor journalister i forrige måned.

Faller på meningsmålingene

En rekke meningsmålinger viser at den 81-årige Joe Biden ligger under både nasjonalt og i viktige delstater, og velgerne uttrykker bekymring for alderen hans.

På landsbasis ligger Biden 3.5 prosentpoeng bak Donald Trump, ifølge RealClearPolitics.

Han ligger også under i Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia og Nord Carolina.

Enkelte demokratiske strateger har bagatellisert flommen av negative meningsmålinger med henvisning til at Trump (77), republikanernes favoritt til å bli nominert, ikke har blitt gransket like nøye i det siste.

«Kan ikke la ham vinne»

Til tross for de dystre meningsmålingene mener Bidens allierte at han er demokratenes beste sjanse til å slå Trump i 2024.

«Hvis Trump ikke stilte, er jeg ikke sikker på om jeg hadde stilt», sa Biden tidligere denne måneden. «Vi kan ikke la ham vinne».

I forrige måned tok Biden-kampanjen en seiersrunde etter at Demokratene vant viktige valg i Virginia, Kentucky, Ohio og andre steder i løpet av valgperioden.

– Gang på gang slår Biden forventningene. Det skjedde i 2020, det skjedde i 2022, og det skjedde tirsdag kveld. Du ser dager, uker, måneder med heseblesende spådommer om hvor forferdelig det kommer til å gå for Joe Biden, etterfulgt av en valgdag med historiske seire, sa kommunikasjonsdirektør Michael Tyler den gangen.

Skulle Biden bli gjenvalgt, vil han være 86 år ved utgangen av den andre presidentperioden sin.