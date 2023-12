Erdogan og Orban lover tettere bånd – tause om Sveriges Nato-søknad

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at han vil knytte tettere bånd med den ungarske statsministeren. Duoen var imidlertid tyste om Sveriges Nato-søknad.

Tyrkia og Ungarn er de to eneste landene som ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad. Ifølge Ungarns president Katalin Novak, som også møtte Erdogan, ble Nato-utvidelsen diskutert under besøket.

Men de to lederne kommenterte ikke saken da de møtte pressen etter møtet.

Dette er Erdogans andre besøk til Budapest på få måneder. Tidligere denne måneden gjorde han ratifiseringen av Sveriges NATO-medlemskap betinget av at den amerikanske kongressen samtidig godkjente Tyrkias søknad om F-16-kampfly.

Vil utvide energisamarbeid

I tillegg til den svenske søknaden har Ungarn og Tyrkia et visst økonomisk samarbeid på energiområdet, noe landene vil fortsette med.

– Vi ønsker å styrke båndene våre ytterligere på områder som forsvar og energi, der vi allerede har et fruktbart samarbeid, sier Erdogan.

Han legger til at de to landene har som mål å øke handelsvolumet fra dagens 4 milliarder dollar til 6 milliarder dollar.

Den tyrkiske presidenten ble møtt med militære æresbevisninger på den historiske Helteplassen i Budapest. Han mottok også en ungarsk Nonius-hest av Orban, som i gjengjeld fikk en elektrisk bil produsert i Tyrkia.

Orban: Tyrkere og ungarere skal seire sammen

Under en pressekonferanse etter møtet mellom de to, sa Orban at Ungarn leter etter «allierte som vi kan vinne sammen med».

– Den store planen er at tyrkere og ungarere skal seire sammen i det 21. århundret, sa han.

De to lederne undertegnet en felles politisk erklæring som løfter forholdet deres til «avansert strategisk partnerskapsnivå». Orban beskrev det som «et uttrykk for det nærmeste, vennskapelige, broderlige og politiske samarbeidet».

EU-landet Ungarns støtte til et tyrkisk medlemskap i unionen har styrket båndene ytterligere mellom de to lederne, som tross alt er ideologisk svært forskjellige.