Erdogan besøker Ungarn: Svensk Nato-søknad blant temaene på agendaen

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøker mandag og tirsdag Ungarn og statsminister Viktor Orban. Her fra et besøk i Hellas tidligere denne måneden.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøker Ungarn. Sveriges Nato-søknad er blant temaene som forener de to lederne.

Tyrkia og Ungarn er de to eneste landene som ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad. Det er derfor høyst sannsynlig at dette blir et tema når Erdogan møter Ungarns statsminister Viktor Orban mandag og tirsdag.

Dette er Erdogans andre besøk til Budapest på få måneder.

– Min gjetning er at den ungarske regjeringen lurer på hvordan Erdogan tenker, noe de fleste gjør, sier Paul Levin, sjef for Instituttet for Tyrkia-studier ved Stockholms universitet.

Levin tror også at Erdogan kommer til å fortelle lite om sine planer og hva han ønsker å oppnå.

I tillegg til den svenske søknaden har Ungarn og Tyrkia et visst økonomisk samarbeid på energiområdet. Det har også blitt hvisket om et utvidet forsvarssamarbeid mellom de to, ifølge Levin.

EU-landet Ungarns støtte til et tyrkisk medlemskap i unionen har styrket båndene ytterligere mellom de to lederne, som tross alt er ideologisk svært forskjellige.

Det er ikke planlagt noen pressekonferanse i etterkant av mandagens møte i Budapest.