Russere står i lange køer for å kjøpe egg – Putin beklager

Det blir stadig vanskeligere å få tak i vanlige matvarer i et Russland preget av sanksjoner.

Videoer fra sosiale medier har denne uken vist russere i lange køer for å kjøpe egg fra lokale markeder, istedenfor fra supermarkedene. Dette er eneste måten å unngå priser påvirket av vestlige sanksjoner.

President Vladimir Putin holdt i dag den årlige pressekonferansen hvor journalister kan stille spørsmål. Der ble det vist en videolink med en kvinnelig pensjonist ved navn Irina Akopova.

Les mer om Russland her!

Hun klagde over at prisene på egg og kylling har skutt i været.

– Vladimir Vladimirovitsj, bry deg om oss pensjonister! Vi får ikke millioner i pensjon. Fiks dette – vi har ingen å henvende oss til. Jeg er svært takknemlig for det du gjør, og jeg stoler på at du hjelper, sa pensjonisten.

– Jeg beklager

Prisen på egg har gått opp 42,4 prosent, ifølge tall Reuters har hentet fra det russiske statistiske sentralbyrået. Den høye inflasjonen skal komme som et indirekte resultat av sanksjoner.

Putin kom så med et meget overraskende svar til Akopova.

– Jeg beklager dette, men det er en svikt i regjeringens arbeid. Jeg lover at situasjonen vil bli rettet opp i nærmeste fremtid, svarte presidenten på pensjonistens spørsmål.

Se video: Kjemper mot sine egne: – Russland er ikke lenger mitt land

Your browser doesn't support HTML5 video. Kjemper mot sine egne: – Russland er ikke lenger mitt land Les mer Lukk

Kø i snø

I et klipp delt på X, er det lang kø til en liten lokal dagligvarehandel i den sørlige byen Belgorod.

I Belgorod skal ti egg kjøpt fra lokale butikker være tilgjengelige for 65 rubler, sammenlignet med supermarkedets pris på over 150 rubler, skriver Reuters.

Noen av innbyggerne her har begynt å hamstre egg for å selge til en høyere pris. Natalia Tsjernovolova sier at det er blitt for dyrt for henne.

– Jeg må se etter andre, billigere alternativer. Fordi vi trenger ikke bare egg til nyttår, til festlige salater, men til vårt daglige kosthold også, sier Tsjernovolova.

– Et mareritt

I et annet klipp venter folk i vinterværet på å kjøpe én kartong egg fra en trailer.

Jelizaveta Sjalajevskaja fra Moskva er forferdet over de stigende kostnadene.

– Det som skjer med prisene er et mareritt, ikke bare for egg, men for alt, sier hun ifølge Newsweek.

Det russiske finansdepartementet opplyste onsdag at import av 1,2 milliarder egg vil være fritatt for toll de første seks månedene av 2024. Det gjør de for å bidra til å begrense prisene ettersom noen butikker opplever at det er vanskelig å fylle hyllene.

– Avgjørelsen vil på kort sikt bidra til å balansere det innenlandske markedet for egg og sikre vekst i tilførselen, skriver departementet.

Importen vil komme fra det som betegnes som russisk-vennlige land, og vil ifølge landbruksdepartementet i Russland bidra til å stabilisere prisene.

Putin har, ifølge Newsweek, tidligere sagt at han er overrasket over de russiske innbyggernes dårlige økonomi, og fortsetter å holde fast på at Moskvas økonomiske sektor går veldig bra, til tross for å være verdens mest sanksjonerte.