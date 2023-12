VG: Abortutvalget vil lovfeste rett til oppfølging og utvide grensen for selvbestemt abort

NTB

Abortutvalget vil lovfeste retten til oppfølging for kvinner som tar abort, skriver VG. Utvalget ønsker også å øke grensen for selvbestemt abort.

I dag er retten til oppfølging bare lovfestet for kvinner som har spontanabortert.

Ifølge VGs opplysninger vil et flertall av utvalgets medlemmer utvide dagens grense for selvbestemt abort. TV 2 har tidligere fått opplyst at utvalget vil gå inn for å utvide den til uke 18, mot 12 uker som er lovfestet nå.

Utvalget har jobbet med en helt ny abortlov i halvannet år og skal torsdag legge fram sin rapport for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).