Stor økning i jordbruksinntekten i fjor

NTB

Fra 2021 til 2022 økte jordbruksinntekten med hele 22 prosent.

De årlige driftsgranskingene utført av NIBIO viser at jordbruksinntekten økte med 89.800 kroner per årsverk fra 2021 til 2022 og ble 492.900 kroner, skriver NIBIO i en pressemelding.

– Kombinasjonen av gode avlinger og en offensiv jordbrukspolitikk har gitt en gledelig økning i bondens inntekter. Ap/Sp-regjeringen vil fortsette arbeidet med å gjøre det mer lønnsomt å produsere mat i Norge. En gjennomsnittlig inntektsvekst på 22 prosent i 2022 viser at politikken har effekt, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Inntektsnivået var høyest på flatbygdene på Østlandet med 667.100 kroner.

Et svært godt år for kornprodusentene

– Prisøkningen på korn og gode avlinger gjorde at 2022 var et godt år for kornprodusentene etter to år med nedgang i resultatet. I gjennomsnitt for landet fikk kornprodusentene en jordbruksinntekt på 783.000 kroner per årsverk i 2022, en økning på 597.500, skriver NIBIO.

Også melkeprodusentene fikk en økning i jordbruksinntekten i 2022. I gjennomsnitt fikk melkebrukene i driftsgranskingene en økning i jordbruksinntekten med 16 prosent.

Nedgang for frukt og bær

Jordbruksinntekten til brukene med frukt- og bærproduksjon varierer veldig fra år til år. Etter et godt år i 2021 gikk jordbruksinntekten ned med 17 prosent for disse produsentene i 2022.

Av produksjonene det ble publisert tall for, var det svinehold i kombinasjon med korn som fikk høyest jordbruksinntekt i 2022, med 799.800 kroner per årsverk. Det var en økning på 46 prosent fra 2021.