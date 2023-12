Enighet på Stortinget om grunnrenteskatt for vindkraft på land

NTB

Etter flere utsettelser ble det tirsdsag omsider enighet på Stortinget om grunnrenteskatt for landbasert vindkraft. Effektiv skattesats settes til 25 prosent.

Det er enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti.

– Det er bra at vi nå klarer å samle et bredt politisk flertall som gjør at grunnrenteskatt på landbasert vindkraft kan stå seg over tid. Det er en lang og god tradisjon i Norge at verdier som skapes med våre felles ressurser, også kommer fellesskapet og lokalsamfunn til gode, sier leder Eigil Knutsen i finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Grunnrente er skatt på inntekter fra bruk av felles naturarealer. I forslaget fra regjeringen, som ble lagt fram tidligere i høst, går det fram at det for landbasert havvind vil være en kontantstrømskatt på overskuddet.

Fornybarnæringen har vært helt uenige med politikerne om nødvendigheten av grunnrentebeskatning og har ment at en skattesats på 25 prosent er mer enn nok.

Vedtaket har blitt utsatt flere ganger, og ble fredag utsatt etter at man ikke klarte å komme til enighet innen fristen. Aktørene i bransjen har hatt sterke innsigelser mot regjeringens forslag, og de har levert inn omfattende høringsinnspill.

Innstillingen blir avgitt i finanskomiteen 15. desember.