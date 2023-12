Votering om endringer i smittevernloven utsettes

NTB

Voteringen om endring av smittevernloven for at regjeringer i framtida kan innføre pandemirestriksjoner alene, ble tirsdag utsatt til senere i uka.

Frp ba om at voteringen skulle utsettes slik at alle stortingsrepresentanter må ta stilling til saken, skriver VG. Presidentskapet innvilget Frps ønske, og voteringen utsettes til senere i uka.

– Jeg er glad for at voteringen nå er utsatt, og at saken ikke blir avgjort uten at alle representantene er til stede i salen. Frp mener dette er en så viktig prinsipiell sak at alle stortingsrepresentanter bør føle på sin egen demokratiske ryggmargsrefleks og være med på å ta ansvar for om Stortingets makt skal svekkes eller ikke, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Dette handler i ytterste konsekvens om helt grunnleggende forutsetninger for demokratiet vårt, sier Listhaug.

Både Rødt og Venstre støttet kravet fra Frp.

Venstre-leder Guri Melby.

– Det er en veldig spesiell sak, som handler om hvorvidt Stortinget skal gi fra seg makten til regjeringen og embetsverket over de mest inngripende tiltakene en kan gjøre i et samfunn, karantene og smitteisolasjon i forbindelse med en pandemi. Det er oppsiktsvekkende og noe Venstre ikke bare stilltiende kan se på, sier Venstre-leder Guri Melby.

Regjeringen og Høyre ønsker å endre smittevernloven for å gi fremtidige regjeringer mulighet til å innføre isolasjon og karantene uten godkjenning fra Stortinget. Forslaget har blitt kritisert av blant annet Venstre, som mener slike fremtidige pandemitiltak absolutt bør kunne godkjennes av Stortinget. Partier som Frp, KrF og Rødt har stilt seg bak Venstres kritikk.