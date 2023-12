Kontrollkomiteen vil be om all informasjon om NSM-saken

Peter Frølich sier at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil be regjeringen om all informasjon i NSM-saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Kontrollkomiteen vil be regjeringen om å sende over all informasjon fra sine undersøkelser i saken om Nasjonal sikkerhetsmyndighet.