Det nye byrådet i Oslo fjerner omstridt kjøttstopp i barnehagene

NTB

I høst vedtok det forrige Oslo-byrådet at barnehagene skulle slutte å servere kjøtt. Nå omgjør det nye byrådet vedtaket – med støtte fra Ap.

– Vi fjerner forbudet mot kjøtt i barnehagene! skriver Oslo Høyre i luke 10 i sin julekalender på Instagram.

Det var Nationen som omtalte saken først.

NTB får bekreftet fra byrådet i Oslo at finansutvalget torsdag i forrige uke stemte for et forslag om at barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler ikke skal pålegges å servere kjøttfri mat, men at matserveringen i størst mulig grad skal tilpasses nye nasjonale kosthold.

Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap stemte for forslaget, mens SV, MDG og Rødt stemte imot.

Banket gjennom kjøttstopp

I september banket det forrige Oslo-byrådet igjennom at barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler skal slutte å servere kjøtt og i stedet gå over til å servere fisk og plantebasert mat.

– Bare én av fem får i seg fem om dagen. Men jeg tror de fleste er enig med meg i at det er sjelden man hører om unger som spiser for lite pølse, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til NRK da nyheten ble kjent.

Kjøttstoppen gjaldt kun mat som blir servert, og innebar ikke noe forbud mot å ha med kjøttpålegg i matpakken.

Helsepolitiker Hassan Nawaz i Høyre sa til NRK i september at de var imot et forbud mot å servere kjøtt, men han ville ikke si hvorvidt et nytt byråd med Høyre kom til å reversere politikken.

Fra for til imot for Ap

Ap var blant partiene som stemte for forbudet mot å servere kjøtt tidligere i høst, mens de satt i byråd med MDG og SV.

Nå som de ikke lenger er bundet av samarbeidet med de to partiene, valgte de å stemme mot forbudet.

– Ap ønsker å redusere kjøttforbruket i Oslo, og i byråd har vi vært med på flere tiltak som bidrar til det. Så er det ikke til å legge skjul på at et fullstendig forbud ikke var Aps primærstandpunkt, og når det nå kom et forslag om at vi skal følge nasjonale kostholdsråd, som innebærer redusert kjøttforbruk, så valgte vi å stemme for det, sier Aps gruppeleder og nestleder av finansutvalget Marthe Scharning Lund.

Frps gruppeleder Magnus Birkelund har hele tiden vært imot forbudet mot å servere kjøtt.

– Vi er veldig glade for dette gjennomslaget. Vi mener at man har lagt for mye vekt på ideologi i dette spørsmålet. Her tror jeg de ansatte klarer helt fint på egen hånd å avgjøre hva som bør serveres til barna, sier Birkelund til NTB.

MDG er skuffet

MDGs gruppeleder Sirin Stav er skuffet over det nye bystyrevedtaket.

– Grønnsaker er en viktig del av et sunt kosthold, og jeg har aldri hørt om barn som spiser for mye frukt og grønt. Tvert imot viser undersøkelser at de fleste får i seg for lite frukt og grønt, så det er synd at bystyret nå reverserer et vedtak som er sunt for barna våre, sier hun.

Stav sier at vedtaket de var pådriver for å få innført tidligere i høst, handler både om bærekraft og helse.

– Det blir lettere å følge kostholdsrådene når ett av måltidene i barnehagen er plantebasert, sier hun.

– Oslo er også en mangfoldig by. Det å servere mer plantebasert mat er også inkluderende på tvers av religion og livssyn, og også med tanke på en del allergier. Det gjør det enklere å sørge for at alle kan spise sammen