Norsk aktivist på klimatoppmøtet: – Vanskeligere enn noensinne

Unicef-ambassadør Penelope Lea er på klimatoppmøtet i Dubai. Hun forteller at aktivistene må være kreative for å nå gjennom med sitt budskap. Foto: Privat / NTB

NTB

Den norske klimaaktivisten Penelope Lea (18) har vært på klimatoppmøter siden hun var 13. I år har det vært vanskelig å forsøke å påvirke, sier hun.

Klimakonferansen Cop 28 i Dubai er nå inne i innspurten. Lea sier at det er vanskeligere å være sivilsamfunn på dette klimatoppmøtet enn noen andre hun har vært på.

– Jeg følte det samme i fjor i Egypt, men i år er det enda sterkere, sier Lea til NTB fra Dubai.

Både i år og da klimatoppmøtet ble holdt i Egypt, har det kommet kritikk mot at forhandlingene foregår i land det er vanskeligere å ytre seg i.

Det får konsekvenser hvis sivilsamfunnet blir stille, mener Lea.

Forsøker å nå gjennom

– I Madrid var vi over en halv million mennesker i gatene utenfor Cop. Det er klart det fikk innvirkning både på sivilsamfunnet og forhandlingene, sier hun.

Tross store begrensninger er det aktivister på plass i Dubai som forsøker å nå gjennom. Lea sier de må planlegge i større grad når og hvordan de skal formidle budskap. Klimatoppmøtet avsluttes tirsdag, og det pågår nå intense sluttforhandlinger.

Aktivistene prøver å nå fram til dem som skal bestemme – og til verden.

– De få markeringene vi har, må godkjennes av sekretariatet, det samme må alle slagord vi ønsker å bruke. I år er det ikke lov med noen flagg, det skjønte vi etter at vi ønsket å bruke Ukrainske og Palestinske flagg i markeringer, sier Lea.

Av andre restriksjoner er det ikke lov å nevne spesifikke land, personer eller bedrifter.

– Jeg opplever at det blir en større utrygghet. Formidlingen blir vanskeligere da, sier Lea.

– Mange er slitne

Samtidig er det andre ting som påvirker situasjonen.

– Selv om store deler av sivilsamfunnet har masse styrke og utholdenhet, er verken alvoret eller sorgen blitt mindre siden jeg var tretten. Fortvilelsen er enda større. Håpet sliter, og det er vanskeligere for mange å tro på gjennomslag, sier Lea.

Hun sier at mange unge kjenner at de ikke lenger kan være de som gir energi inn i saken.

– Mange er slitne, sier hun.

– Det siste året har vi også i Norge snakket om at færre unge er klimaengasjert enn i 2019. Det vi ikke har snakket om er hvorfor, og om hvordan det er så stå som ung i en slik intergenerasjonssak over tid med så mye arbeid og lite gjennomslag, sier aktivisten.

Klima og fred

Hun sier det er viktigere enn noen gang å levere på klimatiltak.

– For å skape fred og forhindre nye kriger, er vi avhengige av reel klimahandling nå. Reel klimahandling må inkludere en utfasing av fossil energikilder, sier Lea.

Lea beskriver aktivistene som er på plass i Dubai, som kreative.

– Vi har for eksempel fargekoder på klærne vi går i, slik at vi setter søkelys på og viser solidaritet med enkeltsaker og samhold på den måten. Vi følger også forhandlingene tett og drar på innspillsmøter, kommer med tekstforslag til de ulike forhandlingssporene, har samtaler og diskusjoner på arrangementer, sier hun.

Lørdag var det en klimamarsj for våpenhvile i Gaza og klimarettferdighet. Den beskriver Lea som vellykket.

Krigen på Gazastripen påvirker både toppmøtet og menneskene hun møter der i høy grad.

– Vi får ikke klimarettferdighet uten menneskerettigheter. Vi får ikke klimarettferdighet uten fred. Vi er ikke bare en klimabevegelse, vi er også en menneskerettighetsbevegelse, sier Lea.

Vil ikke ha dette ordet

Klimatoppmøtet skal etter planen avsluttes tirsdag. Politikerne forhandler nå om sluttresultat. Lea sier det er vanskelig å vite hva hun kan forvente seg.

På første dag ble det vedtatt et fond til fattige land som rammes.

– Vi vet alle at alt det vi faktisk trenger, ikke kommer ut av dette møtet. Men jeg vil forvente det som trengs, det som er nødvendig, likevel. Det er flott at tap- og skadefondet er vedtatt og får penger. Her trengs selvfølgelig mer, og vi må finne rettferdige måter å fordele det på, sier Lea.

Lea mener det må på plass sterkt språk om fossil utfasing. Hun mener ordet «unabated» – som brukes om fossil energi som ikke har karbonfangst og -lagring – ikke bør med i vedtakene. Det kan potensielt brukes til å omtale kull eller olje som rent.

– En falsk følelse av trygghet

– Det gir en falsk følelse av trygghet og tar fokus vekk fra reelle utslippskutt i dag. Tekstforslaget bør inneholde ordet «equity» slik at rike lang som har historisk ansvar, må gå foran og kutte mest, sier Lea.

Samtidig er hun opptatt av hvordan klimapåvirkningene påvirker barn. Lea er ambassadør for Unicef. De har publisert en analyse av 150 lands klimamål og hvor barnesensitive de er.

– Norge scorer helt på bunnen. Overordnet null av fire poeng. Der verken vil eller trenger vi å være, sier Lea.